Sự thật đằng sau việc game thủ “điên máu” đấu giá Acc Top 1 của vợ: Chỉ vì nồi cá kho Hàn Quốc

Trách ai bây giờ đây? Chỉ biết trách tại sao giờ nấu cơm lại trùng với giờ săn Boss mà thôi.

Câu chuyện Mâu thuẫn gia đình, chồng "điên máu" rao bán tài khoản của vợ, đấu giá lên đến 4 triệu! trong cộng đồng Bem Bem GO mấy ngày vừa qua đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều độc giả. Tất cả đều đang thắc mắc liệu cái kết của câu chuyện sẽ đi về đâu, tài khoản Top 1 server sẽ được chốt giá bao nhiêu hay thực hư đằng sau quyết định “liểu mạng” này của anh chồng.

Chân dung anh chồng dám "liều mang" rao bán tài khoản Top 1 của vợ

Ngay lập tức BQT Bem Bem GO đã liên hệ với nam game thủ để tìm hiểu nguyên nhân. Hóa ra tất cả nguyên nhân cũng chỉ vì cô vợ quá mê game mà thôi.

- Vợ chồng anh ngày xưa chơi mấy game cùng nhau, quen nhau yêu nhau rồi cưới nhau. Khi Bem Bem GO ra thì cùng chơi đến tận bây giờ, cũng đứng top này nọ ở S2. Vợ anh thì ham game mà chơi game giỏi lắm, kể cả khi có con rồi thì cả hai vẫn cân đối thời gian để có thể chơi cùng nhau. Hôm đấy là một ngày khá đep, 11h30 phút buổi trưa vợ anh có một nồi cá kho Hàn Quốc. Khổ nỗi lại đúng giờ đánh Boss thế là vợ anh vừa chơi vừa nấu. Một lúc sau anh thấy có khói bốc lên cao. Anh gọi vợ: Có mùi khen khét vợ ơi!!! Thế mà cô ấy làm ngay một câu: Từ từ đã chồng, còn turn cuối cố kết thúc damge Boss cái đã”. Và thế là nồi cá của vợ anh cháy khét lẹt, nhìn mà dở khóc dở cười.

Kết cục của nồi cá kho Hàn Quốc được nấu vào đúng giờ săn boss

- Vợ anh cũng gọi là chơi khá nhiều, đây chẳng phải lần đầu tiên đâu. Đôi khi nấu cơm mà nấu các món đúng giờ Boss 5h30 chiều thì thôi xác định, cháy cả nồi mấy lần rồi!

Khi được hỏi về phản ứng của vợ khi bị lén mang tài khoản game đi bán, anh chồng hào hứng kể tiếp:

- Anh nói mấy lần mà vẫn mải chơi quá, nên anh đăng bán nick, thấy thế vợ anh giận lắm, nhưng cho chừa cái tội mải chơi. Bây giờ đang nấu cơm ngoan lắm, còn nấu mấy món anh thích cơ chắc để nịnh thối đây mà.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của cặp vợ chồng game thủ

- Mục đích anh đăng đấu giá là vừa cho vui vừa khéo léo dạy dỗ vợ, chứ anh không bán thật đâu. Đọc kỹ là sẽ nhận ra anh đăng giờ chốt đấu giá là năm 2018. Ý anh là chơi thì chơi, ai cũng có đam mê của riêng mình nhưng biết thu xếp thời gian là được.

Được biết tài khoản Bà Nội của cô vợ được rao bán hiện đang nắm giữ vị trí Top 1 server, nói về vấn đề này nam game thủ tiếp tục chia sẻ: “Anh nghĩ vợ anh chơi Bem Bem pro hơn anh nhiều vì vơ anh tìm tòi giỏi lắm. Account vợ anh nạp 1tr550k mà tốp 1 hơn người ta nạp hơn 10tr. Mà quái lạ vợ anh chơi game lên đồ pet các kiểu hên lắm, đập trứng còn ra con Pet bao nhiêu người mơ ước nữa cơ”.

Và đây chính là cô nàng game thủ Bem Bem GO - top 1 server 2 với tài khoản Bà Nội

Vậy là topic đấu giá làm xôn xao cộng đồng Bem Bem GO thực chất chỉ là một cách... dạy dỗ cô vợ ham chơi của anh chồng mà thôi. Kể ra cách này vừa hiệu nghiệm lại vừa an toàn, vừa giúp vợ hiểu ra vấn đề mà lại còn khiến tình cảm vợ chồng trở nên khăng khít hơn. Đây có lẽ cũng là động lực của biết bao game thủ F.A, ai bảo là game thủ thi chắc chắn ế? Có khi chính game lại là cầu nối để các game thủ tìm thấy 1 nửa của đời mình, giống như đôi vợ chồng cực đáng yêu này của Bem Bem GO.

