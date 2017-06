Trung Quốc lên kế hoạch trồng khoai tây, nuôi sâu trên mặt trăng

Trung Quốc bắt đầu triển khai kế hoạch mang sự sống vào không gian, cụ thể là trồng cây và nuôi côn trùng trên mặt trăng.

Tàu vũ trụ Hằng Nga 3 trong nhiệm vụ khám phá mặt trăng năm 2013 của Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Chongqing Morning Post ngày 13/6 đưa tin, giới chức không gian Trung Quốc đang lên kế hoạch trồng khoai tây và nuôi sâu trên mặt trăng trong sứ mệnh vào năm sau.

Theo kế hoạch, vào năm 2018, Trung Quốc sẽ phóng tàu vũ trụ Hằng Nga 4 lên mặt trăng, mang theo một thùng chứa bên trong là hệ sinh thái nhỏ được Đại học Trùng Khánh nghiên cứu và phát triển.

“Hệ sinh thái bao gồm khoai tây, hạt giống arabidopsis và trứng tằm. Trứng tằm sẽ nở ra tằm, có thể sản sinh ra khí CO2, trong khi khoai tây và hạt giống thì nhả ra khí oxy thông qua quang hợp. Đó là cách tạo ra một hệ sinh thái đơn giản trên mặt trăng”, theo ông Zhang Yuanxun, nhà thiết kế trưởng thùng chứa.

Để có thể trồng cây và thu hoạch trên mặt trăng thì việc điều tiết nhiệt độ và cung cấp năng lượng là quan trọng nhất. Nhiệt độ ổn định cho cây trồng và côn trùng phát triển là khoảng 1 độ đến 30 độ C. Nhưng bề mặt của mặt trăng có nhiệt độ âm 170 độ C vào ban đêm và 120 độ C vào ban ngày, ông Zhang cho hay.

Để khắc phục vấn đề này, thùng chứa của hệ sinh thái được trang bị một lớp cách nhiệt và các ống dẫn ánh sáng để đảm bảo sự phát triển của hệ sinh thái bên trong. Một pin được thiết kế đặc biệt sẽ được tích hợp trong thùng để đảm bảo cung cấp nguồn năng lượng ổn định.

Ông Xie Gengxin, nhà thiết kế trưởng của dự án, cho biết rằng nhiệm vụ này nhằm chuẩn bị cho các cuộc đổ bộ lên mặt trăng trong tương lai. “Chúng tôi sẽ phát trực tiếp sự hình thành và phát triển của cây cối và côn trùng trên bề mặt mặt trăng tới toàn thế giới”, ông Xie nói.

Hôm 7/6, Trung Quốc đã công bố kế hoạch đưa người lên mặt trăng vào năm 2018, không giấu diếm tham vọng trở thành cường quốc vũ trụ cạnh tranh với Nga và Mỹ.

Đức Hoàng