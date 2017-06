Ai sẽ là người thay MC Lại Văn Sâm dẫn “Ai là triệu phú”?

Thông tin nhà báo Lại Văn Sâm, người dẫn chương trình kỳ cựu của VTV nghỉ hưu khiến khá nhiều người tiếc nuối. Và điều mà người quan tâm là sau khi nam nhà báo này nghỉ hưu, ai sẽ là người thay anh dẫn “Ai là triệu phú”?

Chia sẻ với Dân trí, nhà báo Đỗ Hồng Cư - đạo diễn chương trình “Ai là triệu phú” cho biết, những số phát sóng tới đây của “Ai là triệu phú”, nhà báo Lại Văn Sâm vẫn đảm nhận vai trò dẫn chương trình này.

“Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch cụ thể trong việc thay đổi người dẫn “Ai là triệu phú”. Khán giả thì vẫn thích anh Sâm tiếp tục dẫn chương trình nhưng cái này còn phụ thuộc vào anh ấy nữa. Về mặt sản xuất thì anh ấy vẫn tiếp tục cộng tác với ê-kíp trong việc sản xuất chương trình. Mọi người đừng nghĩ anh Sâm nghỉ hưu nghĩa là nghỉ hẳn mọi công việc ở Đài Truyền hình Việt Nam”, nhà báo Đỗ Hồng Cư cho biết thêm.

Nhà báo Lại Văn Sâm và nhà báo Đỗ Hồng Cư trong một cuộc họp. Ảnh: TL.

Tâm sự về người anh đã có nhiều năm gắn bó trong công việc, nhà báo Đỗ Hồng Cư khá ngại ngùng. Tuy nhiên, nữ nhà báo này cũng bật mí rằng: “Tôi gắn bó với anh Sâm từ khi mới ra trường, chân ướt chân ráo vào làm việc ở VTV. Thật lòng, tôi rất quý anh Sâm bởi ngoài công việc ra thì anh Sâm cũng giống như một người anh đi trước.

Ở gốc độ của cá nhân tôi, tôi thấy mừng cho anh Sâm vì sau nhiều năm cống hiến, cuối cùng anh ấy cũng đến thời điểm được nghỉ ngơi. Mừng vì, đến tầm tuổi nghỉ hưu rồi mà anh Sâm vẫn nhiệt huyết với công việc như người mới bắt đầu đi làm vậy. Đặc biệt, con người anh Sâm luôn toát lên sự vui tươi, hứng khởi, say mê… bất kể trong công việc hay trong đời sống”, nhà báo Đỗ Hồng Cư trải lòng thêm.

Nhà báo Đỗ Hồng Cư cho rằng, chị cảm thấy may mắn vì từ khi bước chân vào làm việc ở Đài Truyền hình Việt Nam đến nay chị chỉ có mỗi “ông sếp” duy nhất là nhà báo Lại Văn Sâm. Và khi làm việc với “ông sếp” này chưa bao giờ chị có khái niệm phải “nịnh” sếp cả.

“Anh em chúng tôi làm việc trên tinh thần cộng sự, thấu hiểu và chia sẻ với nhau. Tôi chưa bao giờ có cảm giác sợ sệt anh Sâm vì anh ấy là sếp mình, càng chưa bao giờ anh Sâm khiến những cộng sự của mình có cảm giác đó cả. Đó là điều tôi thấy may mắn trong hơn 20 năm làm việc tại Đài, làm việc với anh Sâm.

Nhà báo Lại Văn Sâm thời dẫn chương trình "SV96". Ảnh: TL.

Trong mắt tôi, anh Sâm là một người sống rất tình cảm. Nhiều người hỏi tôi rằng, trong suốt thời gian làm việc chung với nhau, hai anh em có kỷ niệm gì thì thật sự là rất nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm mà anh Sâm làm tôi nhớ mãi đó là thời điểm tôi mới sinh em bé, anh Sâm mang cân đường hộp sữa đến tận nhà thăm”, nhà báo Đỗ Hồng Cư kể.

Nhớ về những ngày tháng cùng nhà báo Lại Văn Sâm làm chương trình “SV96”, đạo diễn “Ai là triệu phú” cho biết, ngày đó chị mới rời ghế nhà trường, là cô gái mới 20 tuổi đang rất non trẻ về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề và nhà báo Lại Văn Sâm chính là người đã dìu dắt chị. Càng làm việc chung với nhau, chị lại càng nhận thấy “ông sếp” của mình là một người sống rất tình cảm, dễ chịu và rõ ràng trong công việc. Đã bắt tay vào làm việc là có thể tranh cãi quyết liệt miễn sao đạt được hiệu quả công việc ở mức cao nhất. Vì lẽ đó, Đỗ Hồng Cư không chỉ cảm thấy dễ chịu khi làm chung với “ông sếp” mà còn bày tỏ một sự ngưỡng mộ âm thầm. Sự ngưỡng mộ này cứ tăng dần theo thời gian.

“Nếu tôi nói nhiều quá đâm ra lại cho là sáo rỗng nhưng thật sự thì làm việc với anh Sâm vô cùng dễ chịu. Một điều nữa ở anh Sâm khiến tôi luôn củng cố niềm tin và sự ngưỡng mộ đó là anh ấy rất quan tâm và sống tình cảm với gia đình. Từ bố mẹ, vợ con, anh em… Những lần anh em đi công tác cùng nhau, nhìn cách anh ấy thể hiện sự quan tâm với mọi người trong gia đình mà tôi rất cảm động. Nhiều khi công việc rất bận bịu nhưng anh ấy vẫn không bao giờ quên nghĩ về gia đình và thể hiện bằng hành động rất cụ thể”, nhà báo Đỗ Hồng Cư bật mí.

“Ai là triệu phú” là phiên bản tiếng Việt của trò chơi truyền hình nổi tiếng của Anh “Who Wants to Be a Millionaire?” do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Chương trình bắt đầu được phát sóng ngày 4/1/2005. Mục đích chính của trò chơi là giành chiến thắng bằng cách trả lời chính xác 15 câu hỏi của chương trình.

Nhà báo Lại Văn Sâm gắn bó với chương trình từ những ngày đầu, vừa là MC vừa là người chỉ đạo sản xuất. Anh cũng được xem là một trong những người góp công không nhỏ trong việc xây dựng thương hiệu của game show này. Khi nhắc đến “Ai là triệu phú” không thể không nhắc đến Lại Văn Sâm và ngược lại.

Nhà báo Lại Văn Sâm vẫn tiếp tục dẫn "Ai là triệu phú". Ảnh: TL.

Nhà báo Lại Văn Sâm sinh 1957, tại Phú Thọ. Anh từng có 12 năm du học ở Liên Xô và bắt đầu công việc tại Đài truyền hình Việt Nam từ năm 1987 với vai trò biên dịch viên cho các bản tin thể thao từ tiếng Nga sang tiếng Việt.

Ngoài ra, anh còn được giao nhiệm vụ biên tập và bình luận các chương trình thể thao của Nga và thế giới hàng tuần.

Từ vai trò biên dịch viên, Lại Văn Sâm trở thành MC dẫn dắt nhiều game show giải trí. Sau đó, anh được lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam phân công đảm nhận cương vị Trưởng ban sản xuất các chương trình Giải trí (VTV3). Nhà báo Lại Văn Sâm nhiều lần được nhận giải “Người dẫn chương trình được yêu thích nhất” do VTV tổ chức.

Theo một nguồn tin, nhà báo Lại Văn Sâm sẽ về hưu từ ngày 1/7. Hiện tại chưa có quyết định chính thức về người sẽ thay thế nhà báo Lại Văn Sâm tại VTV3. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin thì có thể nhà báo Tạ Bích Loan - Trưởng ban Thanh thiếu niên VTV6 sẽ là một trong những phương án nhân sự.

Hà Tùng Long