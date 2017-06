Mỹ phát triển vũ khí laser bắn hạ tên lửa đạn đạo liên lục địa

Bộ Tài chính Mỹ đang lên kế hoạch tăng cường việc giám sát các công ty Trung Quốc do lo ngại các công ty này có thể can dự nhiều vào các doanh nghiệp Mỹ, từ đó gây ra những mối đe dọa tới an ninh quốc gia.

