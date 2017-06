Công an Tây Ninh khuyến khích cán bộ sử dụng thịt heo hàng ngày

Để đẩy mạnh tiêu thụ thịt heo giúp bà con chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, Ban giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh phát động cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an tăng cường tiêu thụ thịt heo trong bữa ăn hàng ngày.

Theo văn bản phát động, Công an tỉnh Tây Ninh khuyến khích chiến sĩ công an tiêu thụ thịt heo thay cho các loại thịt khác, theo định lượng dinh dưỡng hàng ngày là khoảng 110 g/người. Nếu đạt mức này thì mỗi chiến sĩ sẽ tiêu thụ được 3,3 kg thịt heo/tháng.

Cán bộ Công an Tây Ninh mua thịt heo tại điểm bán hỗ trợ người chăn nuôi

Công an tỉnh Tây Ninh cũng phát động phong trào thi đua tiêu thụ thịt heo trong ngành. Theo đó, sau 1 tháng và sau 3 tháng sẽ tổ chức sơ kết và tổng kết phong trào, khen thưởng những đơn vị tiêu thụ giúp dân nhiều thịt heo nhất.

Hưởng ứng chương trình của Công an tỉnh, Phòng Hậu cần kỹ thuật Công an Tây Ninh đặt mua 1 con heo/ngày để phân phối cho cán bộ trong đơn vị; Các bếp ăn của lực lượng công an cũng tăng cường tiêu thụ thịt heo sạch do nông dân nuôi…

Sơ kết đợt phát động đầu tiên này, cán bộ Công an tỉnh Tây Ninh đã mua hơn 7,2 tấn thịt heo hỗ trợ cho nông dân và vận động người thân trong gia đình, người quen tăng cường tiêu thụ, sử dụng thịt heo trong các bữa ăn…

Sơn Nhung