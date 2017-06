“Brad Pitt và Angelina Jolie chưa bao giờ yêu nhau”

Đó là tiết lộ gây sốc của một nhà làm phim từng làm việc chung với Brad Pitt và Angelina Jolie trong bộ phim mới nhất của nhà viết tiểu sử ngôi sao - Ian Halperin. Angelina và Brad đã gắn bó với nhau gần 10 năm trước khi quyết định tổ chức đám cưới. Họ chia tay sau 2 năm kết hôn.

Brad Pitt thổ lộ về cuộc hôn nhân tan vỡ với Angelina Jolie

Tháng 9 năm ngoái, Angelina Jolie đã chủ động đệ đơn ly dị Brad Pitt lên tòa án và đòi được quyền nuôi cả 6 đứa con. Vụ ly dị của một trong những cặp tình nhân nổi tiếng nhất Hollywood đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Cho tới nay, gần 1 năm sau khi Angelina Jolie đệ đơn ly dị, cặp đôi vẫn chưa thống nhất được những thỏa thuận sau chia tay.

Brad Pitt và Angelina Jolie vẫn đang hoàn tất thủ tục li dị.

Sau khi Angelina đệ đơn ly dị, cặp đôi đã phải đối diện với cơn bão tin đồn. Cuộc hôn nhân cũng như vụ ly dị của họ chưa bao giờ ngừng “hot” cho tới thời điểm này, đặc biệt là sau khi nhà viết tiểu sư những ngôi sao thế giới Ian Halperin hé lộ nguyên nhân khiến họ chia tay sau hơn chục năm bên nhau và có 6 đứa con với nhau là do họ chưa bao giờ yêu nhau.

Brad gặp Angelina Jolie tại phim trường bộ phim “Ông bà Smith” vào năm 2005 và hai người bén duyên từ lúc đó. Khi đó Brad vẫn đang là chồng của nữ diễn viên Jennifer Aniston. Cặp đôi chia tay không lâu sau đó và Brad công khai quan hệ với Angelina Jolie. Họ nhận nuôi 3 đứa con nuôi cùng nhau và có với nhau 3 đứa con ruột trong suốt hơn chục năm bên nhau. Năm 2014, họ tổ chức đám cưới tại Pháp và đột ngột ly dị vào tháng 9/2017.

Cặp sao nổi tiếng có với nhau 6 mặt con, ba con đẻ và ba con nuôi.

Trong bộ phim tài liệu mang tên “Broken: The Incredible Story Of Brangelina” (tạm dịch là: Tan vỡ: Câu chuyện khó tin về Brangelina), nhà làm phim nổi tiếng đã hé lộ một phần về cuộc sống chung của cặp sao quyền lực nhất Hollywood. Người này cũng lý giải lý do cặp đôi dần xa nhau và quyết định kết thúc quan hệ. Ian cũng xem xét khả năng hai ngôi sao nổi tiếng tái hợp trong tương lai nhưng không phải vì tình yêu.

“Tôi làm việc với nhiều chuyên gia trong quá trình thực hiện bộ phim tài liệu này. Họ đã nghiên cứu mối quan hệ giữa họ và họ khẳng định rằng, hai người phải lòng nhau vì nhân vật trong bộ phim mà họ đóng cùng, chứ không yêu nhau ngoài đời”, Ian nói.

“Điều này thực sự rất nguy hiểm bởi một ngày nào đó, khi tỉnh giấc, bạn sẽ thắc mắc: “Tôi đang ở bên cạnh ai đây?”. Bạn không biết khi thoát khỏi nhân vật của mình, bạn sẽ thế nào và bạn sẽ trở thành một người hoàn toàn xa lạ với người bạn đã đem lòng yêu trong thời gian đóng phim. Bạn không biết gì về người đó. Đây là chuyện xảy ra thường xuyên tại Hollywood”, Ian lý giải thêm.

Nhà làm phim Ian Halperin khẳng định, cặp đôi nổi tiếng Hollywood chưa bao giờ yêu nhau nên họ mới quyết định chia tay vào năm 2016.

Hiện tại, Brad và Angelina không còn tranh cãi qua lại trên truyền thông như giai đoạn cuối năm 2016. Họ thống nhất sẽ giải quyết chuyện li dị một cách bí mật để hạn chế tổn thương cho các con. Cả hai cũng đang có cuộc sống riêng ổn định. Song nhà làm phim Ian tin rằng, Brad và Angelina có khả năng hàn gắn trong tương lai.

“Angelina đã cân nhắc về tài chính và hiểu rằng, khi ở bên cạnh nhau, lợi nhuận tài chính của hai người là rất lớn. Cô ấy và Brad không còn sống cuộc sống trước đây. Cô ấy không yêu Brad… Nếu họ trở lại với nhau, đó chỉ là một mối quan hệ có lợi ích mà thôi”, nhà làm phim 52 tuổi nói thêm.

Được biết, bộ phim tài liệu sắp ra mắt của Ian Halperin hứa hẹn sẽ hé lộ nhiều bí mật về cuộc sống của cặp đôi nổi tiếng Hollywood. Trong đó, ông cho hay, thực ra Brad và Angelina đã ly thân một năm trước thông báo li dị.

Mi Vân