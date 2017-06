Khách teen lạc ba ngày dưới mê cung đầy hài cốt tại Paris

Đại diện đội cứu hộ Paris cho biết chó nghiệp vụ giúp họ tìm thấy hai thiếu niên sau 4 tiếng, BBC đưa tin ngày 14/6.

Hai thiếu niên khám phá hầm mộ từ đêm 10/6, hiện chưa rõ ai báo động vào thời điểm nào nhưng cảnh sát bắt đầu giải cứu vào ngày 13/6. Cảnh sát cho biết, hai nạn nhân không có thương tích, chỉ bị cảm lạnh.

Bộ phim kinh dị As Above, So Below (Hầm Mộ Ma Quái) lấy bối cảnh khu hầm mộ Paris với một nhóm bạn trẻ ưa mạo hiểm, họ tự khám phá những câu chuyện bí ẩn xảy ra tại đây. Ảnh: Pinterest.