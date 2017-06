Nên dùng điều hòa bao nhiêu tiếng mỗi ngày vừa đảm bảo sức khỏe, vừa tiết kiệm điện?

Điều hòa, máy lạnh, quạt phun sương, quạt điện,... là những thiết bị làm mát không thể thiếu của mọi gia đình Việt Nam mỗi khi trời chuyển nắng nóng. Tuy nhiên, sử dụng chúng như thế nào để hiệu quả, lại vừa tiết kiệm điện là điều không phải ai cũng biết.

Hiện có rất nhiều gia đình vẫn giữ lỗi tư duy "xài thả ga", với điều hòa bật suốt ngày đêm, và quạt thì cũng tương tự. Tuy nhiên, trên thực tế, cách sử dụng thiết bị điện như vậy không chỉ khiến chúng mau hỏng hóc, tốn chi phí bảo dưỡng, mà cũng không cải thiện làm mát hiệu quả, hay thậm chí còn gây hại cho sức khỏe.

Vậy nên sử dụng máy lạnh, máy điều hòa như thế nào, và bao nhiêu tiếng mỗi ngày để vừa đảm bảo làm mát, lại vừa tiết kiệm điện, tránh hỏng hóc do hoạt động quá tải? Mời bạn đọc tham khảo các thông tin bên dưới đây.

Để nhiệt độ bao nhiêu là hợp lý?

Không nên dùng điều hòa có nhiệt độ quá thấp



Nhiều gia đình quen với việc để ở mức 22,23 độ C, hay thậm chí là mức thấp nhất (thường là 15-16 độ C), nếu thấy lạnh thì đắp chăn cho dễ ngủ. Tuy nhiên trên thực tế việc nằm đệm, đắp chăn, lại bật điều hòa nhiệt độ cực thấp là rất lãng phí. Trong khi chỉ cần tăng nhiệt độ lên khoảng 1 độ C là có thể tiết kiệm tới 7-10% điện năng tiêu thụ.

Theo đó để phù hợp với khí hậu Việt Nam, các hộ gia đình nên để điều hòa ở 27-28 độ C, hoặc thậm chí là 29 độ C vào ban đêm sẽ giúp tiết kiệm tối đa tiền điện mà không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe.

Cần lưu ý rằng trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nếu bật nhiệt độ phòng quá thấp mà thường xuyên phải đi ra, đi vào sẽ khiến xảy ra tình trạng mất căng bằng nhiệt, gây cảm lạnh hoặc thậm chí là sốc nhiệt.

Có nên bật quạt khi dùng điều hòa?

Nên sử dụng điều hòa kết hợp quạt gió, đặc biệt là quạt trần để lưu thông không khí.



Đây là câu hỏi được rất nhiều hộ gia đình thắc mắc, rằng việc bật quạt khi sử dụng điều hòa có gây tốn điện hơn, hay tiết kiệm điện hơn. Thực tế ra câu trả lời phụ thuộc nhiều hơn vào điều kiện căn phòng, thí dụ như phòng của bạn có bị ánh nắng chiếu vào trực tiếp không, có nằm áp mái không, diện tích rộng không, và có nhiều đồ vật gây cản không khí lưu thông hay không.

Tuy nhiên nhìn chung, việc bật quạt khi sử dụng điều hòa là hợp lý, và không gây tốn điện hơn. Lý do là vì quạt sẽ giúp lưu thông khí mát trong phòng được tốt hơn, giúp cho những nơi có không khí nóng được làm mát, và qua đó giảm tải công việc cho chiếc điều hòa.

Nếu bạn để ý sẽ thấy dù điều hòa có cánh tản và quạt gió giúp đẩy khí mát đi trên diện rộng. Tuy nhiên sức gió và tầm hoạt động của điều hòa không thể hiệu quả bằng quạt điện, đặc biệt là quạt trần. Do vậy, nên sử dụng kết hợp điều hòa và quạt gió trong mọi thời điểm để tối ưu hóa khả năng của cả hai.

Nên dùng điều hòa bao nhiêu tiếng mỗi ngày?

Nên tránh dùng điều hòa 24/24



Tần suất sử dụng điều hòa trên thực tế phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thời tiết bên ngoài trời. Trong những ngày oi bức, nhiệt độ lên tới 39, 40 độ C như đợt nắng nóng vừa qua, bạn có thể phải bật điều hòa từ 15-20 tiếng mỗi ngày. Vào những ngày mát, tần suất có thể giảm xuống từ 8-10 tiếng tùy vào điều kiện.

Để trả lời cho câu hỏi vào những ngày quá nóng, có thể mở điều hòa liên tục 24/24 được không hay phải cho máy nghỉ, chuyên gia trong lĩnh vực điện lạnh cho biết: "Cần phân biệt giữa máy điều hòa biến tần và máy điều hòa kiểu cũ, không biến tần."

Theo đó, máy điều hoà biến tần có thể chạy liên tục từ khi mở máy cho đến khi tắt máy. Máy điều hoà kiểu cũ, không biến tần thì khi chạy, khi nghỉ (tức là chế độ chạy liên tục nhưng có thời gian ngắt nghỉ). Trong những ngày quá nóng máy điều hoà không biến tần có thể làm việc liên tục 24/24h. Tuy nhiên, khi chạy liên tục, tuổi thọ của máy sẽ giảm. Khi máy được nghỉ ngơi chắc chắn tuổi thọ của máy sẽ kéo dài hơn.

Do vậy chúng ta nên tranh thủ những thời điểm không khí dịu mát như sáng sớm, hay những lúc có mưa dông để tắt điều hòa cho máy nghỉ ngơi.

Lưu ý rằng việc sử dụng điều hòa quá lâu với cả người lớn và trẻ em đều không tốt, không nên bật điều hòa và ngủ quá 5 tiếng vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Có nên tắt điều hòa mỗi khi rời khỏi phòng?

Mặc dù không nên sử dụng điều hòa liên tục trong thời gian dài, nhưng bạn cũng không nên tắt chúng khi rời phòng trong ít phút. Lý do là vì công đoạn khiến máy hoạt động nặng nhất chính là lúc ban đầu, tức làm mát cả một căn phòng nóng bức, ngột ngạt.

Điều này đúng khi nhiệt độ ngoài trời là rất cao, khiến dù chỉ 5-10 phút tắt điều hòa cũng khiến mức nhiệt trong phòng thay đổi đáng kể, và lúc bật lại thì điều hòa phải làm mát từ đầu với công suất cao nhất.

Không nên tắt điều hòa nếu chỉ rời phòng trong ít phút.



Lưu ý khi sử dụng điều hòa cho bà bầu, trẻ sơ sinh

Với trẻ sơ sinh, nhiệt độ lý tưởng là khoảng 28 - 30 độ C. Trẻ lớn hơn thì nhiệt độ có thể thấp hơn. Điều này cũng đúng với phụ nữ đang mang thai, vì không nên bật nhiệt độ quá thấp sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Bên cạnh đó, người dùng cũng cần lưu ý bật thêm quạt gió để không khí lưu thông. Tuy nhiên nếu có trẻ sơ sinh, cần tránh gió không phả trực tiếp vào trẻ. Phòng cũng không nên để độ ẩm quá cao, và đặc biệt không sử dụng máy tạo ẩm, quạt phun sương,... trong phòng có máy lạnh. Chỉ cần đặt một chậu nước trong phòng hoặc phơi một khăn ướt thấm nước là đủ.

Nguyễn Nguyễn