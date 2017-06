Khách chưng hửng khi 'săn' vé tàu 10.000 đồng

Nhiều người đến ga mua vé mới biết vé rẻ được phân phối ngẫu nhiên, trong khi một số đặt online không thể thanh toán dù thấy vé 10.000 đồng.

Theo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (Haraco), 8.000 vé 10.000 đồng được bán qua trang web và tại các ga, đại lý bán vé tàu hỏa, từ ngày 14 đến 18/6. Riêng vé phân phối qua mạng vào các khung giờ, 11h - 14h và 21h - 23h.

Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên nhiều khách hàng phản ánh không mua được vé. Hoàng An cho biết từ sớm anh đã ra ga xếp hàng để mua vé giá rẻ đi Hà Nội - Vinh. Nhưng đến nơi, anh được bảo vệ ở đây thông báo: "Em phải là người may mắn mới mua được vé 10.000 đồng. 8.000 vé này chia cho các tuyến nên mỗi chuyến tàu có ít vé 10.000 đồng thôi". Nghe vậy An đành bỏ về.

Không chỉ An, nhiều người cũng tỏ ra ngơ ngác khi nghe nhân viên bán vé giải thích hệ thống phân phối ngẫu nhiên, vì ngỡ rằng đến xếp hàng là có thể mua được vé rẻ.

Hành khách không thể thanh toán vé trong giờ cao điểm.

Chọn mua vé qua mạng, nhưng Thùy Linh cũng không thể săn được vé 10.000 đồng dù đã đến bước thanh toán. "Canh đúng giờ mở bán, nhìn thấy vé 10.000 đồng nhưng sau khi thao tác đến thanh toán thì web thông báo quá tải. Mình trực cả trưa mà vẫn không đặt được vé nào", Linh nói. Chưa chịu thất bại, Linh và bạn rủ tối sẽ canh vé tiếp.

Trao đổi với VnExpress, đại diện Haraco cho biết phương thức bán vé là ngẫu nhiên trên hệ thống bán vé điện tử. Các nhân viên cũng không biết vé nào giá 10.000 đồng nên không thể đặt theo yêu cầu của khách. "Chỉ sau khi mua vé và thanh toán, in thẻ lên tàu ra mới biết vé đó có giá 10.000 đồng hay không. Nếu đúng, khách hàng sẽ được trả lại số tiền thừa", người này nói và cho biết thêm trong ngày đầu đã có một số khách hàng may mắn mua được vé này.

Vé 10.000 đồng này áp dụng cho các tuyến từ Hà Nội đi Huế, Đà Nẵng (trên tàu SE17, SE18, SE19, SE20), đi Đồng Hới (tàu QB1, QB2), đi Vinh (NA1, NA2, SE35, SE36) và chạy Hải Dương, Hải Phòng, Lào Cai, Đồng Đăng.

Khách mua vé có thể khởi hành đi tàu từ ngày 19/6 đến hết ngày 30/8.