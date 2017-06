Bắt xe khách vận chuyển trái phép hóa chất tẩy trắng

Chiếc xe khách chở số lượng lớn trái phép chất tẩy trắng (axít osilic) đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

47 bao tải với tổng trọng lượng 1.175 kg hóa chất tẩy trắng (axít osilic) được Trạm CSGT Diễn Châu bắt giữ.

Chiều 14/6, Trạm CSGT Diễn Châu, Đội CSGT 1-48 và Đội CSGT 1-46, thuộc phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An cho PV Dân trí biết, chỉ trong một thời gian ngắn lực lượng CSGT liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép thực phẩm bẩn, hóa chất, đồ chơi bạo lực trên những chuyến xe khách.

Theo đó, vào khoảng 21h, ngày 11/6, tại km 397 quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu - Tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Đội 3, Cục CSGT Bộ công an kiểm tra xe khách mang BKS 75B - 007.19 do tài xế Trương Văn Hiền (SN 1968, trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe khách có 47 bao tải với tổng trọng lượng 1.175 kg hóa chất tẩy trắng (axít osilic). Tại thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được các chứng từ hợp lệ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên, nên tổ công tác lập biên bản tạm giữ.

Số lượng lớn đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất không giấy tờ do Trạm CSGT Diễn Châu bắt giữ và bàn giao cho cơ quan chức năng tiêu huỷ.

Sau đó không lâu, vào khoảng 22h ngày 11/6, tại km 412 quốc lộ 1A - Tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu phối hợp với đội 3 Cục CSGT Bộ Công an, kiểm tra xe khách 49B - 006.72 do tài xế Nguyễn Văn Hương (SN 1975, trú tại Lâm Đồng) điều khiển.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe có số lượng lớn đồ chơi bạo lực gồm 260 khẩu súng nhựa bắn đạn nhựa, 286 chiếc súng và nhiều đồ chơi do nước ngoài sản xuất không có chứng từ hợp lệ.

Mới đây nhất, vào 8h30 ngày 14/6, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông 1- 48, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An do Trung tá Cao Đăng Hùng làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ trên quốc lộ 48.

Tổ công tác CSGT 1-48 phát hiện 3 thùng xốp chứa khoảng 152 kg sản phẩm động vật gồm tim, lòng, mề không có giấy tờ hợp lệ.

Khi đến km27 + 800 đoạn qua địa phận xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, phát hiện xe khách mang BKS 37V - 3824 do tài xế Phạm Minh Ngọc (SN 1981, trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển lưu thông hướng huyện Diễn Châu - Quỳ Hợp.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện 3 thùng xốp chứa khoảng 152 kg sản phẩm động vật gồm tim, lòng, mề không có giấy tờ hợp lệ nên lập biên bản tạm giữ bàn giao cho Trạm thú y thị xã Thái Hòa xử lý theo quy định.

Tại cơ quan điều tra, tài xế khai nhận lô hàng trên được một người đàn ông khoảng 40 tuổi (không rõ họ tên) gửi 3 thùng xốp từ xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu lên huyện Qùy Hợp với tiền cước là 100.000 đồng khi đến địa điểm trên thì bị bắt giữ.

Và vào 17h5 ngày 13/6/2017, tại km 31+600 quốc lộ 46 thuộc xóm 12, xã Xuân Hoà, huyện Nam Đàn - Tổ công tác đội TTKSGT 1-46 kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 37C-108.35 do Nguyễn Văn Trường (SN 1986, trú xóm Vạn An, xã Vân Diên, Nam Đàn) điều khiển, vận chuyển trên xe 1 thùng xốp đựng 65 kg lòng lợn đã bốc mùi hôi thối, không có giấy tờ nguồn gốc hợp lệ. Theo đó, Tổ công tác lập biên bản sự việc, bàn giao hồ sơ, tang vật cho cơ quan thú y huyện Nam Đàn xử lý theo quy định.

Nguyễn Duy