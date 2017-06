Xuất hiện loại siêu thẻ mới, “Mẹ của các loại thẻ tín dụng”

Với chiếc thẻ này, mọi loại thẻ ATM, Visa hay MasterCard trước kia đều trở nên vô nghĩa.

Tập đoàn KT của Hàn Quốc mới đây vừa tung ra một loại thẻ thông minh all in one mà họ gọi là “mẹ của các loại thẻ tín dụng”. Đây là một loại thẻ tài chính thông minh được tạo thành dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo và những thành công của công nghệ dữ liệu lớn Big Data.

Chiếc thẻ thông minh này được biết đến với tên gọi Clip Card. Nó có hình dạng giống như những chiếc thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ do các tổ chức tài chính phát hành. Điểm đặc biệt của Clip Card nằm ở chỗ nó có một màn hình kích thước 1,3 inch ở phần góc của thẻ.

Clip Card cho phép người dùng đăng ký tất cả các thẻ trước đây của họ trên một chiếc thẻ duy nhất. Clip Card sẽ quản lý và sử dụng những chiếc thẻ này thông qua một hệ thống các mã vạch được hiển thị trên màn hình. Cung cấp năng lượng cho Clip Card sẽ là một viên pin Lithium-ion. Người dùng sẽ phải sạc đầy chúng sau mỗi tháng sử dụng.

Theo nhà sản xuất, Clip Card có thể lưu trữ thông tin của 10 chiếc thẻ tín dụng, 10 thẻ thành viên và 1 thẻ vận chuyển (paid transport card). Tập đoàn KT cũng cho biết sản phẩm của họ có khả năng tương thích tốt với tất cả các loại thẻ tín dụng của bất kỳ nhà cung cấp nào. Bên cạnh đó là khả năng tương thích với tất cả các hệ điều hành dùng trên các thiết bị di động.

Một lãnh đạo của KT cho biết, sở dĩ họ chọn phát triển Clip Card bởi người dùng vẫn có thói quen mang theo người những chiếc thẻ vật lý trong thời buổi phương thức thanh toán di động vẫn còn đang phát triển. Mục tiêu của KT là nắm trong tay 300.000 thuê bao Clip Card từ giờ cho đến cuối năm nay, xa hơn nữa là khoảng 2 triệu thuê bao Clip Card vào năm 2020.

Trọng Đạt(Theo Korea Herald)