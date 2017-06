Ngọc Quyên từng bị antifan gửi ảnh nude về nhà

Diễn viên phim Mỹ nhân kế trải lòng về cuộc sống hôn nhân cùng chồng Việt kiều Mỹ và quãng thời gian stress nặng khi sinh con.

Ngọc Quyên từng được biết đến là người mẫu kiêm diễn viên sáng giá của Việt Nam bởi thân hình nóng bỏng và khuôn mặt xinh xắn. Tuy nhiên, khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, cô bất ngờ sang Mỹ lấy chồng và dừng các hoạt động nghệ thuật. Hiện nay, Ngọc Quyên đã có một cuộc sống yên bình cùng chồng Việt kiều và cậu con trai 2 tuổi. Tuy nhiên, ít ai biết chị đã có một quãng thời gian khó khăn và phải đối mặt với nhiều áp lực trên đất Mỹ.

Ngọc Quyên từng là người mẫu nổi tiếng ở Việt Nam

Ngọc Quyên và chồng quyết định kết hôn chỉ sau hơn 1 tháng tìm hiểu khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Có những tin đồn đoán rằng chân dài sẽ kết hôn với một đại gia và có một cuộc sống sung túc hay cuộc hôn nhân diễn ra chỉ là cái cớ để chị dễ dàng nhập quốc tịch bên Mỹ. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã phủ nhận hoàn toàn tin đồn này. Hai người đến với nhau là do duyên mặc dù trước đó chị chưa từng có ý định muốn sang nước ngoài sinh sống. Ngọc Quyên thổ lộ, sau những cuộc tình trong showbiz, chị đã quá mệt mỏi và muốn tìm đến bến đỗ bình yên.

Chồng Ngọc Quyên là một người hiền lành khiến chị có cảm giác an toàn và muốn gắn bó lâu dài. Anh không quan tâm nhiều về quá khứ của chị cũng như thường xuyên dạy Ngọc Quyên cách sống tích cực. Chính chồng là người ủng hộ chị quay trở lại với nghệ thuật.

Chồng Ngọc Quyên là một bác sĩ

Ngọc Quyên nhớ lại từng bị antifan gửi những bức ảnh nude trong quá khứ và bài viết về tin đồn yêu đương của cô với ca sĩ Trịnh Thăng Bình đến tận nhà bên Mỹ. Chồng chị là người xem bức thư đó nhưng anh không quan tâm nhiều về nó. Người mẫu cũng thẳng thắn thừa nhận về quá khứ của mình với chồng.

Cựu người mẫu tâm sự đã có thời điểm hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn và nhiều lần định ly hôn do bất đồng quan điểm. Thời gian đầu sống ở Mỹ khiến chị bị stress nặng. Không bạn bè, người thân nơi đất khách quê người và chồng phải đi làm cả ngày, chỉ thỉnh thoảng dẫn chị đi chơi để bớt căng thẳng. Do tự bươn chải kiếm sống từ khi 15 tuổi nên Ngọc Quyên cảm thấy mình vô dụng và hoàn toàn không muốn phải ăn bám chồng. Do vậy, chị đã quyết định đi làm thuê cho cửa hàng mỹ phẩm. Từ những kinh nghiệm học được, người đẹp tự mở cửa hàng mỹ phẩm online, đảm nhận công việc từ A đến Z.

Ngọc Quyên hiện tại muốn tận tâm chăm lo cho cuộc sống gia đình của mình. Sắp tới chị sẽ nhập quốc tịch Mỹ và đón mẹ sang cùng. Khi được hỏi về định hướng tương lai cho con, Ngọc Quyên chia sẻ, chị không muốn con tham gia vào showbiz mà muốn theo nghiệp bác sĩ của cha. Tuy nhiên, khi cậu bé trưởng thành, chị vẫn sẽ ủng hộ lựa chọn của con.

Trở về Việt Nam lần này, mục đích chính của Ngọc Quyên cùng chồng thăm quê hương và du lịch. Cô đã đồng ý tham gia bộ phim Mẹ chồng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Ngọc Quyên cho biết, đã lâu rồi không tham gia đóng phim nên có chút lo sợ nhưng chị sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể. Hơn nữa, được hợp tác với đạo diễn Lý Minh Thắng và người mẫu Thanh Hằng – những người bạn rất thân ngoài đời khiến chị cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Khổng Hà