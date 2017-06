9 vật dụng chăm trẻ siêu hữu ích nhìn là muốn mua ngay

Tại hội chợ hàng trẻ em diễn ra mới đây tại California, Mỹ, 9 vật dụng sau đây đã được bình chọn là những vật dụng hữu ích nhất, hay ho nhất và thú vị nhất.

1. Xe đẩy có thể ghép lại với nhau F2 AF

Có thể nói đây là sản phẩm thu hút được nhiều sự chú ý nhất tại hội chợ bởi thiết kế cực hay ho của nó. Và đặc biệt đây là vật dụng vô cùng hữu ích cho những gia đình có cặp sinh đôi, sinh ba hay các con đều còn nhỏ. Chiếc xe đẩy này có mái che làm từ chất liệu siêu nhẹ và có thể ghép với một chiếc xe đẩy cùng loại để tạo thành xe đẩy đôi, cực kì tiện lợi khi muốn đưa 2 hoặc 3 bé ra ngoài cùng lúc.

Thiết kế đặc biệt cho phép bố mẹ có thể lắp ghép hoặc tháo rời bất cứ lúc nào một cách dễ dàng. Hiện sản phẩm này đang được bán với giá khá cao, 250 USD (khoảng 5,6 triệu đồng) cho một chiếc và 75 USD cho thanh để ghép xe.

2. Ghế ngồi ô tô thông minh

Việc lắp đặt một chiếc ghế ngồi cho trẻ trên ô tô không chỉ rất mất công mà còn có thể hơi đáng sợ bởi chúng ta không chắc chắn được mức độ đảm bảo an toàn của nó. Tuy nhiên chiếc ghế ngồi ô tô thông minh dành cho trẻ này sẽ khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Tất cả những gì bố mẹ cần làm là đặt chiếc ghế này vào vị trí của trẻ trên xe, đóng hai đầu dây kết nối rồi bật chiếc ghế này lên thông qua ứng dụng hoặc qua chiếc nút ở bên cạnh. Những việc còn lại chiếc ghế sẽ làm hết cho bạn, nó sẽ tự cân bằng, thắt chặt, tự kiểm tra lắp đặt để bảo đảm rằng mọi thứ đều chính xác mỗi khi bạn cho trẻ ngồi vào. Vì hiện đại và thông minh như vậy nên chiếc ghế này có giá rất cao: 499.99 USD (khoảng hơn 11 triệu đồng).

3. Thiết bị cố định đồ vật

Nghe thì có vẻ khó hiểu nhưng đơn giản đây là thiết bị kết nối giữa tường nhà và đồ vật nhằm cố định chúng. Việc cố định các đồ vật nặng vào tường là vô cùng cần thiết bởi đang có ngày càng nhiều những tai nạn trẻ em liên quan đến đồ vật nặng như bàn, tủ sách, tủ quần áo,…

Thay vì phải khoan loang lổ trên tường như trước đây thì với thiết bị này, bố mẹ không cần phải đục và khoan những lỗ lớn trên tường nữa, chỉ cần một lỗ bé xíu là đủ để dùng rồi, giá chỉ vào khoảng 12.95 USD (gần 300 nghìn đồng).

4. Ghế đa năng Skip Hop Explore

Thật phí khi bạn không còn dùng được chiếc ghế đồ chơi khi con bạn đã hơn 1 tuổi. Nhưng với chiếc ghế biến hình này, sau khi không còn dùng nữa, bạn có thể biến nó thành một chiếc bàn nhỏ, tiện lợi cho bé để vẽ tranh, tô màu hay chơi trò chơi, giá cho chiếc ghế đa năng này là 120 USD (khoảng 2,7 triệu đồng).

5. Nôi di động Fisher-Price On-the-Go Baby Dome

Bố mẹ làm thế nào để cho bé nằm mỗi lần ra ngoài? Chắc chắn bế mãi thì cũng sẽ rất mỏi tay, mà để bé nằm xuống ở một chỗ nào đấy thì có thể bẩn và thiếu an toàn. Chiếc nôi di động này sẽ là một giải pháp hoàn hảo, êm ái, an toàn và có mái che. Hiện nay, chiếc nôi này đang được bán với giá rất phải chăng, chỉ 70 USD (khoảng 1,6 triệu đồng).

6. Núm vú giả co giãn Doddle & Co’s The Pop

Khác với rất nhiều núm vú giả hiện nay, sản phẩm này có thể co giãn rất linh hoạt. Được làm bằng silicon an toàn, núm vú giả này sẽ nở ra khi bé mút và co lại hình dáng ban đầu khi không có lực tác động nữa.

7. Vòng tay theo dõi

Vòng tay này cũng khá giống với vòng tay theo dõi sức khỏe và chế độ tập luyện của người lớn. Nó giúp bố mẹ theo sát những thông tin mà bố mẹ cần biết: thời gian cho con bú, thay tã, chế độ ngủ của con,… và có giá bán là 124.99 USD (khoảng 2,8 triệu đồng).

8. Cũi ru ngủ SNOO Smart Sleeper

Thiết bị này giá khá đắt nhưng bù lại, với những tính năng vượt trội, nó có thể coi là phương pháp ru bé ngủ hiện đại và tân tiến nhất bây giờ. Tất cả những gì bạn cần làm là đặt bé vào một tấm vải như cái tã có sẵn trong nôi, rồi nối với hai đầu hai bên chiếc cũi và nhón chân đi ra ngoài.

Nếu bé bắt đầu mè nheo, cũi SNOO được lập trình để có thể "nghe" tiếng khóc của trẻ và đáp lại bằng những chuyển động nhẹ nhàng cũng những âm thanh êm ái để ru bé ngủ. Nhưng nếu như tất cả những nỗ lực đó vẫn không "xi nhê" gì với bé, chiếc cũi sẽ "triệu tập" bạn thông qua một ứng dụng để bạn có thể giải quyết vấn đề.Và giá của chiếc cũi thông minh siêu hay ho này khá "chát", lên tới 1160 USD (trên 28 triệu đồng).

9. Áo địu AEGIS Neonate Medical Wrap

Da tiếp da giữa bố mẹ và con là vô cùng quan trọng cho những bé sơ sinh. Thế nhưng nó lại có thể gây bất tiện và bạn cũng không thể cứ nằm suốt để thực hiện da tiếp da được. Trong khi đó, nếu muốn di chuyển trong lúc da tiếp da thì lại khá khó khăn và nguy hiểm vì có thể bạn sẽ trật tay làm rơi bé.

Chiếc áo địu này được làm từ chất liệu siêu co giãn nhưng đồng thời cũng rất chắc chắn và thoáng khí cho cả bố mẹ lẫn bé. Mặc chiếc áo này vào và địu con ở trước, bạn có thể thoải mái di chuyển làm việc khác trong khi bé vẫn có thể ngủ ngon lành. Hiện sản phẩm này vẫn chưa có giá cụ thể.

Nguồn: Babycenter