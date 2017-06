Giá vàng hôm nay 15/6: Diễn biến bất ngờ, vàng tăng vọt

Giá vàng hôm nay 15/6 quay đầu tăng vọt sau 5 phiên giảm liên tiếp sau khi giới đầu tư đón nhận những biến bất ngờ tại Mỹ.

Tới đầu giờ sáng 15/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.277,6 USD/ounce, tăng khoảng 16 USD so với phiên liền trước.

Giá vàng giao tháng 8 trên sàn Comex New York tăng lên 1.275,1 USD/ounce.

Hiện giá vàng cao hơn 11% (+127 USD/ounce) so với cuối năm 2016. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 35,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 1,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay: Tăng vọt.

Giá vàng thế giới đêm qua quay đầu tăng vọt sau 5 phiên giảm liên tiếp sau khi giới đầu tư đón nhận những biến bất ngờ tại Mỹ. Nỗi lo thấp thỏm của các nhà đầu tư trong vài phiên trước đó tạm thời được giải tỏa.

Trước đó, vàng đã có 5 phiên giảm liên tiếp do thị trường lo ngại về khả năng chính sách tiền tệ sẽ có những thay đổi lớn hoặc có kế hoạch thay đổi lớn. Tuy nhiên, số liệu kinh tế của Mỹ vừa được công bố đã xóa đi nỗi lo ngại này.

Theo Reuter, số liệu bán lẻ tháng 5 của Mỹ giảm 0,3% so với tháng 4, thấp hơn kỳ vọng của giới đầu tư. Số liệu này đã gây áp lực lên đồng USD cũng như ủng hộ các nhà tạo làm chính sách theo chiều hướng muốn giữ lãi suất ở mức rất thấp.

Thị trường hiện vẫn phát ra tín hiệu cho thấy Fed sẽ tăng lãi suất khoảng 25 điểm phần trăm.

Vàng giảm giá còn do giới đầu tư nhanh chóng mua vào để bù lại cho các lệnh bán khống trước đó và còn do lực cầu bắt đáy do vàng được đánh giá đã giảm quá đà trong các phiên giao dịch trước đó.

Về việc Fed tăng lãi suất, trên thực tế, theo các chuyên gia, kỳ vọng đã được phản ánh vào giá. Biến động giảm giá của USD cho thấy điều này. Trong khi đó, vàng tiếp tục giảm được cho là quá đà. Nhiều chuyên gia dự báo vàng sẽ nhanh chóng quay đầu tăng trở lại, có thể sớm vượt ngưỡng 1.300 USD/ounce.

Cuối tuần này, Ngân hàng Trung ương Nhật và Ngân hàng Trung ương Anh cũng sẽ có cuộc họp chính sách tiền tệ.

Phân tích kỹ thuật cho thấy, xu hướng tăng ngắn hạn là chủ đạo. Ngưỡng kháng cự gần nhất là: 1.280 USD/ounce và sau đó là: 1.285 USD/ounce. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất là điểm thấp nhất đêm qua: 1.263,5 USD/ounce và sau đó là: 1.260 USD/ounce.

Trên thị trường vàng trong nước, trong phiên giao dịch hôm qua, giá vàng trong nước tăng 30-40 ngàn đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Chốt phiên 14/6, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 36,33 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,41 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 36,24 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,46 triệu đồng/lượng (bán ra).

Theo Doji, giá vàng miếng vài phiên giao dịch gần đây ghi nhận phiên giảm điểm do sự tác động đảo chiều từ giá vàng thế giới. Việc giá vàng miếng liên tiếp sụt giảm trước những xáo trộn từ những sự kiện quan trọng, trong đó sự kiện công bố gần nhất là quyết định về lãi suất của Fed, diễn biến này có tầm ảnh hưởng lớn tới tâm lý nhà đầu tư.

Điều này cho thấy nhiều nhà đầu tư quyết định lựa chọn phương án mua bán chia theo từng phần nhỏ để tham gia thị trường. Cũng bởi vậy, giao dịch có sự đan xen cả người bán lẫn người mua khá đồng đều nhau.

V. Minh