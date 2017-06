Mua bò được... bảo hành 1 tháng

Tại Quảng Ngãi có khu chợ bò khá độc đáo khi người mua bò sẽ được "bảo hành" 1 tháng. Chính điều này đã kéo khách hàng từ các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đến đây mua bò về nuôi.

Độc đáo mua bò được... bảo hành ở Quảng Ngãi

Nhộn nhịp chợ bò

5 giờ sáng, khu chợ bò tại thôn Cộng Hòa 2, xã Tịnh Ấn Tây (TP. Quảng Ngãi) sôi động bởi tiếng kêu của hàng trăm chú bò giống. Khu chợ hiện có 5 trại bò, mỗi trại có từ 50 - 70 con loại bò lai hoặc bò siêu thịt Thái Lan.

Anh Phạm Ngọc Hiền (41 tuổi) - chủ trại bò vào loại lớn nhất tại đây - cho biết, từ đầu năm 2017 đến nay người nuôi bò lai, bò siêu thịt bắt đầu có lãi trở lại nên chợ bò cũng sầm uất hơn 2 năm trước. Trung bình mỗi ngày trại bán ra từ 5 - 7 con bò giống với mức giá dao động từ 13 đến 28 triệu đồng mỗi con.

Mỗi ngày các trại bò bán ra từ 5 - 7 con bò giống chất lượng cho người chăn nuôi.

"Từ đầu năm đến nay lượng bò bán ra tăng hơn 30% - 40% so với 2 năm trở lại đây. Vì vậy cứ 3 ngày trại tôi phải nhập từ 13 - 15 con bò giống để bán cho bà con", anh Hiền chia sẻ.

Vượt gần 60 km để có mặt tại khu chợ bò từ rất sớm, vợ chồng anh Nguyễn Tấn Hai (huyện Đức Phổ) đang tìm mua một cặp bò trong tầm giá 30 triệu đồng. Anh Hai cho biết, đàn bò nhà anh có 5 con, trong đó anh vừa bán một cặp bò siêu thịt với giá 80 triệu đồng.

"Nếu trừ hết chi phí chăn nuôi tính ra cũng lãi được 25 triệu đồng sau 10 tháng nuôi. Với nhà nông thì số tiền này rất lớn. Bán 2 con rồi nên giờ phải mua lại 2 con nữa để nuôi tiếp", anh Hai cho biết.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ lựa chọn, anh Hai quyết định chọn một cặp bò với giá 28 triệu đồng. Không cần kì kèo, chủ trại bò quyết định đưa lại cho người mua một ít tiền gọi là "lưu phước".

Theo chủ trại bò Phạm Ngọc Hiền, tiền "lưu phước" là cái lệ giữa người bán với người mua nhằm mục đích chúc người mua may mắn, gặp thuận lợi trong việc chăn nuôi. Những chủ trại bò đều xác định đây là "nghề gia truyền" nên không bao giờ "chặt chém" người nông dân mua bò về chăn nuôi. Cũng theo anh Hiền, mỗi chú bò bán ra chủ trại có thể kiếm được từ 500 - 700 ngàn đồng.

Sau khi chuyện thanh toán tiền nong xong xuôi, chủ trại bò bắt đầu một công việc khá quan trọng là lấy thông tin người mua như địa chỉ, số điện thoại để thực hiện chương trình "chăm sóc khách hàng" và "bảo hành" cho những con bò đã bán.

"Bảo hành" bò giống

Tạm nghỉ tay sau khi bán được cặp bò cho vị khách khá dễ tính, anh Hiền vui vẻ trò chuyện với phóng viên về chế độ "chăm sóc khách hàng" cũng như "bảo hành" cho những chú bò. Anh Hiền cho biết, khu chợ bò này ra đời từ rất lâu nhưng hoạt động quy mô và tạo được uy tín vượt ra ngoài địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thì cũng chỉ mới đây.

Để có những chú bò giống có chất lượng, chủ trại bò lựa chọn bò giống từ 2 tỉnh Bình Định, Gia Lai và có nguồn uy tín ở Thái Lan để nhập loại bò siêu thịt. Riêng đối với chủ trại, khi đã nhập bò về đến nơi là phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nếu bò bệnh hay chết là lỗ vốn hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, về phía người mua bò từ khu chợ Tịnh Ấn Tây lại được hưởng chế độ "bảo hành" khá an tâm.

Vừa nói chuyện, anh Hiền vừa tra cuốn sổ ghi thông tin khách hàng để kiểm tra xem "chuyến hàng" đầu buổi sáng đã đến nơi hay chưa. Vừa để kiểm tra lại thông tin khách hàng một lần nữa nhằm giữ liên hệ theo dõi con bò giống đã bán.

Sau khi chọn được chú bò ưng ý, người mua sẽ được chủ trại lấy thông tin liên lạc để hỗ trợ chăm sóc bò trong tháng đầu tiên.

Trong vòng 1 tháng đầu, người mua nếu không thích có thể mang bò đến đổi hoặc lấy lại tiền. Nếu bò bị bệnh, chủ bò chỉ cần điện thoại, chủ trại bò sẽ cùng nhân viên thú y đến tận nơi khám, điều trị miễn phí.

"Trong tháng đầu tiên nếu chẳng may bò chết do bệnh tật thì chúng tôi hoàn tiền cho người mua. Nếu bò chết do lỗi người nuôi chúng tôi cũng hỗ trợ cho người nuôi một ít. Đó là cái tình trong nghề buôn bò", anh Hiền bộc bạch.

Nằm cạnh bên trại bò Hiền, trại bò của anh em ông Phạm Tấn Xiêm (54 tuổi) cũng khá đông khách. Riêng trại bò của ông Xiêm chỉ bán duy nhất loại bò siêu thịt được nhập về từ Thái Lan.

"Ngày xưa con trâu còn giờ con bò là đầu cơ nghiệp nên mình phải chọn thật kỹ, ưng ý mới mua. Mua ở đây rất thoải mái, mua không được thì ngồi uống trà rồi qua trại khác cũng chẳng ai khó chịu. Ở đây chủ trại chăm sóc bò tận nhà cho người mua, riêng chú mua 3 con rồi nhưng được cái bò khỏe mạnh nên không cần mấy ổng phải bảo hành", ông Trần Nhàn (xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh) cười vui cho biết.

Sau một hồi chọn lựa, ông Nhàn vẫn chưa chọn được chú bò ưng ý trong tổng số 70 con bò giống siêu thịt tại trại ông Xiêm. Để chiều lòng khách, ông Xiêm hứa chắc nịch: "Anh yên tâm, 4 ngày nữa tôi sẽ nhập chuyến bò mới. Chuyến này nhất định tôi sẽ liên hệ qua bên đó chọn đúng con anh yêu cầu".

Theo ông Xiêm, nhiều hộ chăn nuôi rất kỹ tính khi lựa bò. Chỉ cần một khuyết điểm nhỏ người mua cũng không vừa lòng, lúc đó chủ trại phải có "đối sách" để giữ khách, giữ chữ tín. Nói về chế độ "bảo hành" bò cho nhà nông, ông Xiêm cho biết, ở đây trại nào cũng thế. Chăm sóc bò bệnh, chấp nhận đổi trả bò, hoàn tiền hoặc hỗ trợ cho người dân nếu chẳng may bò chết trong vòng 1 tháng sau khi mua được các chủ trại thực hiện rất nghiêm túc.

Ông Xiêm cho biết, theo nguyên tắc mua bán, khi người mua dắt bò ra khỏi trại là chủ trại hoàn toàn không chịu trách nhiệm về con bò đã bán. Tuy nhiên, ở khu chợ bò Tịnh Ấn Tây lại làm khác, vì thế uy tín của khu chợ ngày càng tăng lên.

"Mình nhập về mỗi lần 10 - 20 con, lỡ bò chết là lỗ vài chục triệu nhưng mình còn có nghề, còn được người dân tin tưởng ủng hộ là có thể lấy lại được vốn. Còn người dân gom góp vài chục triệu mua được con bò lỡ chết mà không được hỗ trợ là mất trắng. Vậy nên chủ những trại bò ở đây đều vui vẻ hỗ trợ cho người nông dân nếu chẳng may gặp rủi ro", ông Xiêm chia sẻ.

Hà Xuyên