Tựa game... không cần card đồ họa khủng vẫn chơi đẹp như phim hành động

Trong game này, bạn sẽ cảm thấy ấn tượng như chính bản thân mình đang được tham gia vào bộ phim nghẹt thở, nơi mọi lựa chọn đều dẫn bạn đến với một kết cục khác nhau.

Cách đây chưa lâu, chúng tôi đã giới thiệu tới các bạn độc giả về tựa game có tên The Bunker, một tác phẩm game tương tác với cắt cảnh và hầu như toàn bộ gameplay đều là những thước phim được người thật đóng. Tham gia vào The Bunker, người chơi sẽ được nhập vai John, do diễn viên Adam Brown - người từng thủ vai Ori trong bộ ba phần The Hobbit đình đám. John sống trong một căn hầm trú ẩn nằm sâu dưới lòng đất sau thảm họa chiến tranh hạt nhân.

Mới đây nhất, một tác phẩm khác với nội dung tương tự đã cập bến Steam với cái tên Late Shift. Thậm chí sau khi thưởng thức tựa game với dung lượng 15GB toàn phim cắt cảnh ở độ phân giải full HD này, bạn sẽ cảm thấy ấn tượng như chính bản thân mình đang được tham gia vào bộ phim nghẹt thở, nơi mọi lựa chọn đều dẫn bạn đến với một kết cục khác nhau.

Late Shift Official Trailer

Cũng cần nói thêm về CtrlMovie, nhà phát triển "tựa game" cực kỳ độc đáo này. Kỳ thực đây không hẳn là một game, dù rằng nó được phát hành trên Steam với giá 13 USD. Họ là một nhóm những nhà làm phim với ý tưởng tạo ra những tác phẩm với khả năng tương tác cao từ người xem. Giống như một vài bộ phim sitcom trước đây từng được trình chiếu trên sóng truyền hình, nơi bạn có thể gọi điện về tổng đài lựa chọn phương án giải quyết cho các nhân vật, thì Late Shift cũng cho bạn chọn giữa những cách giải quyết khác nhau, có điều "bộ phim tương tác" này căng thẳng hơn nhiều.

Bạn, trong vai một bảo vệ gác đêm, bất ngờ bị đe dọa bắt tham gia một vụ cướp cực kỳ nguy hiểm. Mọi lựa chọn của bạn trong từng đường đi nước bước đều sẽ ảnh hưởng đến kết cục của bạn trong game. Với 180 lựa chọn khác nhau và 7 kết thúc, có thể khẳng định rằng, tác phẩm này phi tuyến tính đến mức tuyệt đối. Được chính biên kịch của bộ phim Sherlock Holmes (2009) chắp bút, có thể khẳng định là không cần nghi ngờ về chất lượng cốt truyện của Late Shift.

Và một điều cần phải nhắc lại, dù rằng có dung lượng lên đến 15GB, nhưng tất cả chúng đều chỉ là những đoạn video clip ở độ phân giải 1080p, phụ đề và mã lệnh để khi bạn lựa chọn phương án cho nhân vật, game sẽ tự động chuyển sang đoạn phim kế tiếp. Tất cả tạo ra một trải nghiệm cực kỳ hoàn chỉnh, không có tải màn chơi gây gián đoạn gameplay. Ấy là chưa kể, bạn cũng chẳng cần một chiếc card đồ họa khủng để xử lý từng mô hình trong game, mà thay vào đó một màn hình độ phân giải full HD mới là thứ cần thiết để phiêu lưu trong Late Shift.

Một số hình ảnh của game: