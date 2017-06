Nhiều game thủ chuyên xài crack bắt đầu hoảng sợ khi hàng loạt siêu phẩm sắp ra mắt đều tẩy chay PC, chỉ có trên PS4

Dĩ nhiên, nhận định của anh chàng game thủ trong bài viết có phần đúng, nhưng cũng có phần lệch lạc

Mới đây, sau sự kiện E3 2017, một game thủ đã bất ngờ đưa ra ý kiến của mình về việc hiện tại có quá nhiều game hay chỉ ra mắt trên PS4 hoặc Xbox One mà bỏ rơi game thủ PC. Theo anh chàng này, lý do không gì khác hơn chính là do thói quen chơi crack không chịu bỏ tiền mua game bản quyền của một bộ phận không nhỏ game thủ trên toàn thế giới:

"Game năm nay 60% ra trên console. Và hầu hết là game off k có phần chơi mạng thì các ông cũng biết lí do rồi đấy. Hậu quả của việc crack game tràn lan và lỗ khi ra trên PC. Chơi crack không phải là xấu nhưng nó khiến cho nhà phát triển chịu thua lỗ quá nhiều đến nỗi phá sản.

Có 1 lần tôi đọc đc vài comment của mấy ông chơi game bên EU. Mấy ông ấy bình luận cái game Last Man Standing ấy mấy ông bảo là kinh nhỉ game free mà đẹp thế này á, đại loại là bên ấy họ hình thành 1 thói quen là chơi game phải trả tiền rồi ý. Cơ mà PS4 game cũng đắt lắm trung bình 1 triệu 1 đĩa game cộng với tài khoản gold để chơi online nuôi PS4 cũng chết tiền, thôi anh em ta lại chơi game trên Youtube."

Kỳ thực, nhận định của game thủ này có phần đúng, và cũng có phần chưa đúng cho lắm. Hãy bắt đầu với câu chuyện crack game. Kể từ khi ra mắt vào cuối năm 2014, Denuvo đã trở thành một cơn ác mộng thực sự của cộng đồng những lập trình viên đang hoạt động trong các nhóm crack game. Mặc dù không thể ngăn chặn được 100% khả năng bẻ khóa của các cracker nhưng Denuvo cũng đã giảm thiểu tối đa tình trạng này. Trung bình cứ 6 game dùng Denuvo thì mới có 1 game bị crack.

Từ đầu năm đến nay, Rime đã là tựa game thứ 6 bị bẻ khóa sau Resident Evil 7, Far Cry Primal, Tales of Berseria, Just Cause 3 và Nier: Automata. Có lẽ trong tương lai, các nhà phát triển game cần một hệ thống khác tốt hơn để có thể thực sự bảo vệ những sản phẩm của họ.

Trong khi đó, hai hệ console PS4 và Xbox One thì vẫn chưa thể suy suyển, chưa thể đảo ngược quá trình giải mã DRM để chơi game crack một cách miễn phí như PS3 hay Xbox 360 trước đây. Chính vì lẽ đó, doanh thu của game trên console, theo cách nghĩ của một số game thủ, là doanh số trên console sẽ ổn hơn so với PC, vì trên PC... toàn crack.

Thế nhưng cách nghĩ này hoàn toàn sai lầm. Thứ nhất, không phải ai chơi game trên PC cũng dùng crack, và thứ hai, game độc quyền khác hoàn toàn game đa nền. Tại sự kiện E3, tuyệt đại đa số những game được Sony hay Microsoft giới thiệu đều là game độc quyền cho PS4 hoặc Xbox One/PC. Sony sẽ chẳng dại gì lấy toàn những game đa nền ra để quảng bá cho chiếc máy chơi game của mình cả. Thứ họ cần là những game bom tấn được các studio con cưng của họ, những sản phẩm chỉ ra mắt trên PS4 để khiến những người muốn chơi phải dốc hầu bao ra mua máy về thay vì chờ đợi một ngày đẹp trời chúng ra mắt trên PC hay các nền tảng khác.

Chính vì thế việc nhận định 60% game năm nay ra mắt trên console là hoàn toàn sai. Thế nhưng không phủ nhận một điều, trên các hệ máy console hiện đại, bạn luôn luôn phải bỏ tiền mua game, và thực tế thì ở thời điểm x86 thống trị như thế này, làm game trên console dễ hơn trên PC nhiều, vì không phải lo vấn đề tương thích trên nhiều nền phần cứng như PC, vì cấu hình của máy console chỉ có 1.

Để kết thúc bài viết, chúng tôi nhận thấy cần phải đề cập tới một điều mà không có ai có thể đồng ý với nhận định của anh chàng game thủ này, đó là "Chơi crack không phải là xấu". Một hành động vi phạm bản quyền, khiến hãng game chịu thua lỗ, và thậm chí ở nước ngoài khi tải game crack về máy bạn còn đứng trước nguy cơ bị truy tố vì phạm pháp, thì liệu đó là một hành vi xấu hay không?