Đặt trước Xperia XZ Premium, nhận ưu đãi ‘khủng’

Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Thanh Tú, Đào Thị Hà - top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016, Á quân Next Top Trà My, Mister lịch lãm Vũ Duy Hưng,… có những màn trình diễn tự tin, đẹp mắt, tôn vinh vẻ đẹp của những chất liệu truyền thống Việt Nam.

Những nhà quản lý, nhà quan sát và cả chính giáo viên mầm non đã có những so sánh hết sức chua chát về công việc này. Nhưng nó phản ánh công việc ươm mầm non đầu đời cho trẻ đang bị xem nhẹ.