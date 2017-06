Lừa lấy xe của bạn gái mới quen trên mạng xã hội

Ngày 14/6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) cho biết, vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Mai Thanh Chánh, SN 1985 (ngụ xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, do quen biết qua mạng xã hội Zalo, khoảng 13 giờ ngày 13/6 chị Huỳnh Thị Thùy Liên, SN 1986 (ngụ xã Vang Quới Tây, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) chạy xe mô tô BKS 71C1-102.13 đến gặp Chánh ở Bến xe Bến Tre.

Nghi phạm Chánh tại cơ quan công an

Sau đó, chị Liên giao xe cho Chánh chở mình đến siêu thị ở TP Bến Tre để mua đồ. Đến nơi thì Chánh không chịu vào trong mà rủ chị Liên đến nhà dì của Chánh ở phường Phú Tân, TP Bến Tre để rủ dì đi chơi. Khi đến khu vực đường vành đai Phú Tân (thuộc khu phố 1, phường Phú Tân, TP Bến Tre), Chánh dừng xe nói với chị Liên đợi dì đi ra.

Tang vật cơ quan công an thu giữ

Lợi dụng trong lúc chị Liên bước xuống xe, Chánh liền phóng xe tẩu thoát về hướng TP Hồ Chí Minh.

Đến 15 giờ cùng ngày, khi Chánh vừa đến khu vực huyện Bến Lức, tỉnh Long An thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật sau đó bàn giao cho Công an TP.Bến Tre tiếp tục xử lý.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Giang