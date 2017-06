Apple chính thức tham gia cuộc chiến chế tạo xe tự lái

CEO Apple Tim Cook cuối cùng đã thừa nhận một trong những bí mật được đồn đoán nhiều nhất trong ngành công nghệ: Apple đang theo đuổi việc phát triển công nghệ xe hơi tự lái.





Các tuyên bố của ông Cook chỉ đề cập đến việc Apple đang nghiên cứu phát triển sản phẩm tự động nào đó, mà không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về dự án này. Tuy nhiên, các nhà quan sát nhận định, dự án tham vọng của Apple là phát triển công nghệ xe hơi tự lái với bằng chứng khẳng định ngày càng nhiều kể từ khi hãng bị rò rỉ báo cáo "Hệ thống tự động Apple" hồi cuối năm ngoái.

Gần đây, có nhân chứng thậm chí thông báo đã nhìn thấy một chiếc xe hơi Lexus trang bị cảm biến tự hành di chuyển gần trụ sở của Táo khuyết tại bang California, Mỹ.

Phát triển xe tự lái hiện là một trong những xu hướng thời thượng ở cả ngành công nghiệp sản xuất xe hơi và công nghệ. Các tên tuổi lớn trên thế giới đang bận rộn xúc tiến các dự án, công bố đối tác và chi ra những khoản tiền kếch xù để phát triển nền tảng ôtô tự lái được đầu tiên. Apple chỉ là một trong những ông lớn cuối cùng "ngoài ngành" nhảy vào cuộc đua này.

Sau khi CEO Apple ngầm thừa nhận dự án phát triển xe tự lái, nhiều nhà quan sát đã phân tích về quan điểm cũng như tiềm năng của hãng. Theo họ, nếu nhìn bề ngoài, lộ trình phát triển công nghệ xe tự lái của Apple khá giống với một trong những đối thủ truyền thống - Google.

Dự án của Google, do công ty con Waymo triển khai, đã bắt đầu bằng các thiết kế hướng tới việc chế tạo một chiếc ôtô tự hành hoàn chỉnh trước khi tập trung vào phát triển một gói phần mềm và phần cứng, có thể đem bán lại cho các nhà sản xuất xe hơi.

Theo nhà nghiên cứu Mike Ramsey, nếu đi theo lộ trình trên, Apple sẽ bị yếu thế so với Google. Lí do vì, Waymo đang là một trong những tên tuổi mạnh nhất về công nghệ xe tự hành với hàng triệu km thử nghiệm và cũng là đối tác của nhiều công ty khác như Lyft and Chrysler. Trong khi đó, Apple thậm chí chưa tiến tới gần việc tạo ra được hệ thống tự động của riêng mình.

Ông Ramsey tin, con đường đến công nghệ xe tự lái trong tương lai của Apple rốt cuộc sẽ không giống như Waymo. Dự án của hãng có thể sẽ chú trọng đến việc tự chế tạo hoàn chỉnh một loại ôtô tự hành. Nói cách khác, Táo khuyết có thể hướng tới cho ra đời Apple Car, thay vì sản phẩm trí tuệ nhân tạo giúp xe hơi tự lái.

Nếu phỏng đoán của ông Ramsey là đúng, cuộc chiến giữa Apple và Google trong lĩnh vực công nghệ xe tự lái sẽ rất giống những gì đang diễn ra trong ngành công nghiệp smartphone. Apple sẽ thiết kế và chế tạo ôtô tự hành độc quyền để kiểm soát mọi trải nghiệm của người dùng, trong khi Google sẽ cung cấp một hệ thống tự lái phổ biến nhất trên thị trường dành cho xe hơi của mọi hãng khác. Cuộc cạnh tranh lúc này sẽ rất giống sự kình địch giữa iPhone và Android, chỉ khác là thêm 4 bánh và một động cơ.

Để không tụt hậu, theo ông Ramsey, Apple có thể bắt tay cộng tác hoặc đầu tư vào các công ty khởi nghiệp chuyên về công nghệ xe tự lái để tiết kiệm thời gian và tiền bạc, thay vì tự mình thực hiện mọi thứ từ đầu. Hiện trong giới quan sát đang râm ran các đồn thổi về sự xuất hiện của Zoox, một công ty khởi nghiệp về công nghệ ôtô tự hành được Apple hậu thuẫn.

Ông Ramsey bình luận, Apple có thể gia nhập cuộc đua xe tự lái muộn, nhưng điều đó không nhất thiết đồng nghĩa hãng sẽ thua. Nếu Apple quyết định tiến theo con đường riêng, thay vì theo số đông, hãng vẫn có khả năng thu được thành công rực rỡ, dù không phải là công ty cán đích đầu tiên.

Tuấn Anh(Theo Mashable)