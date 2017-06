Bắt nhóm 17 đối tượng 'tận thu' tiền của gái mại dâm ở Sài Gòn

Các đối tượng tổ chức nuôi gái bán dâm, bố trí người chở đến tận khách sạn phục vụ khách và thu tiền hoa hồng môi giới.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, vừa khám phá nhiều ổ nhóm môi giới mại dâm hoạt động tại khu vực chợ tình lớn nhất nhì Sài Gòn thuộc địa bàn Q.10. Hiện 17 đối tượng cùng tang vật có liên quan được bàn giao cho cơ quan CSĐT Công an Q.10 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

2 đối tượng chuyên nghề chở gái mại dâm bị bắt giữ

Trước đó qua quá trình điều tra, 21h đêm 5/6 trinh sát phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an Q.10 bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính khách sạn G.H 2 đường Đào Duy Từ, P.5, Q.10. Tại 5 phòng của khách sạn, công an bắt quả tang 5 cặp nam – nữ đang thực hiện hành vi mua – bán dâm. Tổng cộng 17 người có liên quan được mời về cơ quan công an phục vụ điều tra.

Được biết, trong số các đối tượng bị bắt giữ có 2 người hành nghề chở gái đến các khách sạn bán dâm là Nguyễn Văn Hà (tự Bành khọt, SN 1985) và Nguyễn Thế Anh (SN 1982, cùng ngụ Q.10).

2 đối tượng khai nhận, có mối liên hệ với 1 số tú bà ở khu vực Q.8, 5, 10…chuyên nuôi gái để bán dâm. Hàng ngày từ 19h tối đến 3h sáng hôm sau, Hà, Thế Anh…có nhiệm vụ chở các cô gái ra các tuyến đường như: Ngô Quyền, Đào Duy Từ (thuộc Q.10) để hành nghề. Khi câu được khách, các đối tượng chở các cô gái đến tận các khách sạn trên đường Đào Duy Từ để 'vui vẻ'...

Giá mua - bán dâm quy định từ 350 – 400 ngàn đồng/lượt. Khi hết ngày làm việc, tú bà sẽ xuất hiện gặp đối tượng chở gái và gái mại dâm để chia tiền. Cụ thể, nếu 1 gái bán dâm được hơn 2 triệu đồng, tú bà trích 500 ngàn đồng đưa cho đối tượng chuyên chở gái, số tiền còn lại tú bà và cô gái bán dâm chia 50/50. Còn nếu số tiền mua – bán dâm dưới 2 triệu đồng, đối tượng chở gái hưởng 200 - 300 ngàn đồng.

Đáng nói các chủ khách sạn tại khu vực biết hoạt động mua – bán dâm nhưng vẫn cho khách, gái bán dâm thuê phòng. Thậm chí các chủ khách sạn còn chỉ đạo tiếp tân, quản lý cho tiền đối tượng chở gái, cung cấp nước uống miễn phí cho gái mại dâm để khuyến khích đến cơ sở.

Từ khai báo của 2 đối tượng chuyên nghề chở gái, công an truy xét, bắt giữ các tú bà nhưng số đối tượng chăn dắt chuyên nghiệp đã nhanh chóng bỏ trốn. Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Linh An