Xbox One X và PS4 Pro hỗ trợ x86 liệu có phải là báo hiệu cho ngày tàn của chơi game trên PC

PlayStation 4 và Xbox One đã cho thấy một bước tiến mới của làng console. PS4 Pro xuất hiện 3 năm sau ngày PS4 bán ra trong khi Xbox One mất khoảng 4 năm mới có truyền nhân Xbox One X vào mùa Thu năm nay. Thời gian không phải điều quan trọng mà là thứ được nâng cấp. Ngoài thiết kế gọn gàng hơn, những chiếc console nâng cấp này còn được trang bị cấu hình hoàn toàn mới để nâng tầm trải nghiệm cho người chơi thông qua 4K hay HDR. Đây là một bước đi tương đối khác biệt so với những lần nâng cấp nhẹ kiểu facelift trên các thế hệ trước.

Dù PS4 Pro và Xbox One X có nhiều khác biệt so với người tiền nhiệm, chúng vẫn có khả năng chạy các tựa game được phát hành trong quá khứ. Trong khi đó, PS4 và Xbox One lại không có khả năng chơi game của PS3 và Xbox 360 bởi thế hệ console mới đồng nghĩa với CPU, RAM, GPU mới hoàn toàn còn các nhà sản xuất thì lại không mấy mặn mà với việc hỗ trợ ngược.

Tuy nhiên, mọi thứ sẽ sớm đổi thay khi PlayStation và Xbox đã hỗ trợ x86, thứ kiến trúc phần mềm thực thụ giúp console có thể hưởng lợi từ một môi trường lập trình theo chuẩn chung và được hỗ trợ tốt. Khác biệt về phần cứng giữa console và PC là không thể tránh khỏi nhưng nó thực sự chỉ là một vấn đề nhỏ. Nếu muốn tăng hiệu năng cho những chiếc console của mình, giờ đây Microsoft hay Sony chỉ cần đặt hàng những CPU x86-64 mạnh mẽ hơn từ AMD hoặc Intel. Card đồ họa cũng sẽ tương tự với Nvidia và AMD luôn sẵn sàng cung cấp những giải pháp đồ họa chuyên biệt.

Với đà này, Microsoft và Sony sẽ càng hưởng lợi khi chỉ cần thay đổi chút thiết kế sản phẩm, thiết kế bo mạch cũng như tùy biến lại hệ thống đôi chút để có một hệ thống gần như mới có thể được bán với giá cao. Có thể chu kì 7 năm một lần sẽ dần được Sony xóa bỏ để hướng đến kiểu nâng cấp như PS4 lên PS4 Pro. Người dùng cũng có thể hưởng lợi từ việc nay khi tới đây Xbox One S sẽ rẻ hơn nữa còn Xbox One X sẽ chiếm vị trí giá 300 USD đang được One S nắm giữ. Các thế hệ tiếp theo hứa hẹn sẽ theo chu kì tương tự.

Tương lai của ngành công nghiệp console là một trong những thứ khó dự đoán nhất bởi mọi thứ sẽ còn tùy thuộc vào phản ứng của người dùng với sản phẩm mới. Giờ đây, trên thị trường bỗng có quá nhiều biến thể của PS4 hoặc Xbox One. Người tiêu dùng sẽ phản ứng thế nào với những chiếc console mới ra mắt 3 năm một lần thay vì 7 năm? Sony, Microsoft và các nhà phát triển game sẽ làm thế nào với khoảng cách về hiệu năng đang ngày càng nới dần giữa 2 thế hệ console liền kề? Liệu các công nghệ mối như 4K hay HDR có thúc đẩy người dùng mở hầu bao mua sắm những thiết bị đắt đỏ hơn? Khi những câu hỏi trên được trả lời là khi thị trường console được định đoạt.

Việc chơi game trên PC cũng dần rẽ vào tương lai bớt tươi sáng đi nhiều. Thực tế thị trường này vẫn tăng trưởng nhờ sự phát triển như vũ bão của các tựa game như Dota 2 và League of Legends cũng như những tựa game AAA được ra mắt thường xuyên. Thế nhưng nếu console trở nên mạnh mẽ hơn, đà tăng này của PC sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Trong một bài phỏng vấn hồi năm ngoái, CEO của Sony Interactive Entertainment đã khẳng định rằng PS4 Pro được thiết kế để vượt mặt PC hơn là đóng vai trò phát súng kết liễu dành cho Microsoft Xbox One. “Tôi đã xem những dữ liệu khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Trong đó, thường ở giữa vòng đời sản phẩm của console, các game thủ có nhu cầu về trải nghiệm đồ họa tốt nhất sẽ chuyển sang PC bởi đó là nơi họ có thể đạt được mong muốn. Vậy nên, để giữ những khách hàng này trong hệ sinh thái, chúng tôi phải mang tới cho họ những trải nghiệm chất lượng hình ảnh chất lượng nhất.”

Microsoft thì không thực sự tham vọng như Sony bởi kiểu gì thì họ vẫn có lợi. Khi game thủ console chuyển sang mua PC để chơi game, họ sẽ cần phải mua Windows. Dù vậy, kết quả cuối cùng sẽ không khác mấy so với Sony khi 2 ông lớn trong làng console này sẽ lại ra mắt những chiếc console có khả năng chơi game 4K 60FPS ở mức giá khoảng 500 USD trong vài ba năm tới.

Giờ 4K chưa quá phổ biến do hạn chế về giá bán của màn hình nhưng trong vài năm tới, 4K sẽ sớm trở thành một chuẩn mới phổ biến như 1080p hiện nay. Lúc đó, khả năng chơi game 4K mượt mà sẽ được coi như một tiêu chí tối thiểu cho những dàn PC mới. Và mức giá của nó chắc chắn không hề rẻ chút nào. Với vật giá hiện nay, một chiếc PC có khả năng chơi game 60 FPS trở lên ở độ phân giải 4K sẽ có giá khoảng 40 triệu VNĐ chưa kể màn hình. Bởi vậy, lựa chọn để phục vụ nhu cầu game 4K trong thời gian tới sẽ khó khăn hơn bao giờ hết.

