Một ngày của 'bom sex' Margot Robbie

Người đẹp thức dậy vào buổi trưa, làm việc đến khuya và nghiện tắm bia trước khi ngủ.

Margot Robbie sinh năm 1990 trong một gia đình làm nông ở Queensland, Australia. Với vẻ ngoài quyến rũ và tinh thần ham học hỏi, Margot từng bước chinh phục Hollywood với The Wolf of Wall Street (2013) và Focus (2015). Gần đây nhất, hai bom tấn The Legend of Tarzan (2016) và Suicide Squad (2016) giúp cô trở thành một trong những minh tinh gây chú ý nhất của kinh đô điện ảnh.

Margot chia sẻ trên Harper's Bazaar rằng một ngày của cô luôn bắt đầu từ 14h và kết thúc vào 6h30 hôm sau. Dưới đây là lịch trình quen thuộc của Margot:

14h: Tôi ghét dậy sớm vào buổi sáng. Tôi thường dậy giữa trưa và ăn một thứ gọi là chất xanh. Tôi không biết nên gọi là gì, nhưng nó là một thứ bột giúp tăng cường miễn dịch, pha kèm một chút nước ép. Mẹ tôi thường đưa tôi thứ đó khi tôi ốm. Nhưng giờ tôi dùng nó hàng ngày, vì có nhiều quá nhiều việc phải làm. Nếu ốm ra đấy thì sao có thể quay phim được chứ. Chất đó có vị hơi ghê, nhưng rất tốt cho sức khỏe.

Sau khi uống, tôi phải đi tắm qua. Tôi dùng sữa rửa mặt của Dr. Lancer. Khi tôi ra ngoài, tôi thoa một chút kem dưỡng mắt. Tôi luôn bôi sữa dưỡng ẩm ngày và đêm của một bác sĩ da liễu ở Australia. Đấy, bí quyết dưỡng da của tôi chỉ vậy thôi.

Đi đâu tôi cũng mang theo trà. Tôi có thể uống ít nhất 10 tách trà một ngày. Ở gia đình tôi, trà là câu trả lời cho mọi thứ. Ai đến nhà tôi đều luôn được mời một tách trà. Nếu có chuyện không ổn, sẽ có người nói: "Để tôi đi pha trà". Nếu có chuyện vui, họ sẽ nói đồng thanh: "Tuyệt! Để chúng tôi đi pha trà".

* Margot Robbie chăm sóc cơ thể ở nhà

14h20: Thực chất tôi cũng chẳng có lịch cụ thể hàng ngày. Nó phụ thuộc vào công việc của tôi, có lúc đóng phim, khi chụp hình thời trang.

Nếu có thời gian, tôi thích tới các lớp học nhảy hay chơi thể thao cùng bạn bè. Có lúc tôi chơi tennis ngay cả khi không khỏe. Sống ở London nhưng tôi thường xuyên phải đi làm ở Los Angeles. Tôi mê kiểu xách vali lên và đi. Tôi có tới 12 cái vali ở nhà vì đôi khi có thể mắc kẹt ở nước nào đó nên lại phải mua. Tôi có thể nhét nhiều thứ vào vali hơn bất cứ ai. Một số người có sở thích sưu tập giày hoặc túi xách, tôi thì có hàng tấn vali.

Khi đi làm, tôi thích mặc quần áo thoải mái. Tôi hay mặc áo phông trắng trơn với quần thể thao, giày thể thao trắng.

* Margot Robbie trong buổi chụp hình thời trang

Huấn luyện viên ngôn ngữ sẽ cùng tôi luyện tập trong xe trên đường đi làm. Tôi luôn cần luyện nói bằng nhiều chất giọng theo yêu cầu của vai diễn. Tôi đã nghiên cứu hết các loại giọng trên YouTube. Thật kinh ngạc, bạn có thể tìm thấy trên mạng những chất giọng kỳ quặc độc nhất vô nhị luôn. Sau đó tôi chuyển sang đuôi MP3 và cài vào iPod của mình. Tôi có thể nghe và bắt chước suốt cả ngày.

Không chỉ nghe giọng nói, tôi còn hay tìm kiếm cách người ta phản ứng trước mỗi sự việc để diễn sao cho đạt. Ví dụ, trong phim Suicide Squad, tôi diễn một cảnh bị giật điện và tôi đã nghĩ trong đầu: "Được rồi, mình sẽ làm chính xác thế này chứ?". Rồi tôi lên YouTube và tìm video những người chạm vào rào chắn điện.

Phong cách trái ngược của Margot Robbie trên thảm đỏ và đời thường.

15h: Tôi đi trang điểm và làm tóc. Trong khi vừa làm tóc, tôi vừa dán mặt nạ giúp giảm bọng mắt. Cùng lúc, tôi ăn và viết thư. Bánh mỳ nướng kẹp trái bơ và thịt muối là "bữa sáng" lý tưởng của tôi.

Các nghệ sĩ trang điểm dùng bất cứ sản phẩm nào họ muốn. Khi tôi không quay phim, tôi hay dùng phấn nền Ellis Faas kèm với dưỡng ẩm. Mascara Lancôme ưa thích của tôi đã bị ngưng sản xuất, nên gần đây tôi chuyển sang dùng một chiếc hiệu Yves Saint Laurent. Tôi không thích bôi son mà chỉ dùng dưỡng môi có chút màu.

Tôi luôn dùng nước hoa theo nhân vật mà tôi sắp diễn hoặc đang diễn. Nếu nhân vật nữ tính, tôi sẽ chọn hương ngọt ngào, quyến rũ. Ngược lại, nếu nhân vật cần phải mạnh mẽ, tôi sẽ phải tìm bằng được một lọ nước hoa có mùi hương như thế.

* Hậu trường Margot Robbie đóng Suicide Squad

17h: Tôi bắt đầu quay phim. Nếu phim nào mà tôi vừa đóng vừa làm nhà sản xuất thì sẽ có vô số vấn đề cần phải giải quyết suốt ngày, rất căng thẳng.

22h: Chúng tôi nghỉ ăn "trưa". Giờ cũng là lúc tôi phải lên lịch tất cả cuộc gọi và phỏng vấn. Sau đó chúng tôi lại quay cho tới khuya.

5h: Những ngày phải đóng phim đúng là dài thật. Tôi vội vã về nhà và chỉ muốn lăn ra ngủ càng nhiều càng tốt. Tôi có vẻ như bị mất ngủ. Tôi phải dùng mặt nạ che mắt và nghe nhạc, uống viên Melatonin và xịt những mùi hương dễ chịu. Tôi làm mọi thứ có thể để cố ngủ ngon hơn. Nhưng đâu ngủ ngay được, tôi phải xem qua bảng cuộc gọi cho ngày hôm sau và sắp xếp vị trí mà tôi đang quay.

6h30: Tôi thích tắm bia vô cùng. Tôi phải ngâm mình trong những loại bia tốt thì mới ngủ ngon được. Tôi còn là "con nghiện" Harry Potter đấy. Dù đã đọc hết các cuốn khoảng 20 lần, tôi vẫn đọc Harry Potter trước khi ngủ vì nó giúp tôi ngưng động não. Tôi cảm giác như cơ thể mình đẹp hơn nếu tôi ngủ nhiều hơn là tập gym. Vì vậy, tôi phải ngủ thôi, dù giờ này cả thế giới lại đang bắt đầu một ngày mới.