Chân dung trùm Khánh 'trắng' một thời bá chủ giang hồ Hà thành

Sáng 14/6, Công an TP Cần Thơ tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều cá nhân, tập thể của công an TP Cần Thơ được Bộ công an, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Ban Giám đốc công an TP Cần Thơ trao bằng khen và giấy khen nhân dịp này...

