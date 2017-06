Nhiều mô hình dân vận khéo do lực lượng công an làm nòng cốt

Sáng 14/6, Công an TP Cần Thơ tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều cá nhân, tập thể của công an TP Cần Thơ được Bộ công an, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Ban Giám đốc công an TP Cần Thơ trao bằng khen và giấy khen nhân dịp này...

Ông Lê Văn Tâm - Phó chủ tịch thường trực UBND TP cần Thơ trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Thời gian qua, lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của Cần Thơ đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể các cấp xây dựng nhiều mô hình vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT). Hiện nay, toàn thành phố có 1.550 mô hình "Dân vận khéo", trong đó có 72 mô hình "Dân vận khéo" về ANTT do lực lượng Công an làm nòng cốt.

Các mô hình đã và đang tạo sự chuyển biến tích cực, thu hút được đông đảo người dân tham gia, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhiều mô hình hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực như: mô hình 3 không "Không tội phạm, không ma túy, không mại dâm’’; "Xứ đạo, họ đạo 3 không"; "Phòng, chống tội phạm bằng hệ thống Camera an ninh"; "Toàn dân tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội qua đường dây nóng"; "Móc khóa tố giác tội phạm"; "Cổng rào ANTT’’.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Tâm – Phó chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ đánh giá cao các thành tích mà công an Cần Thơ đạt được trong thời gian qua. "Sức mạnh của Công an nhân dân bắt nguồn từ sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc", ông Tâm nhấn mạnh.

Ông Tâm cũng đề nghị, trong thời gian tới công an Cần Thơ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT….

Phạm Tâm