VTC Game “bạo tay” chi đậm quà cho game thủ tới xem Chung kết Đột Kích CFEL 2017

Rất nhiều quà tặng giá trị, mang đậm truyền thống Đột Kích sẽ được tặng cho các khán giả tới tham dự sự kiện này.

Trailer giải đấu

Vòng chung kết Đột Kích CFEL 2017 s1 sắp diễn ra vào ngày 18/06 tới tại thành phố biển Nha Trang và đây là một trong những sự kiện mà cộng đồng game thủ chắc chắn không nên bỏ qua. Thêm vào đó, những món quà độc đáo và giá trị như áo phông, áo nỉ, bàn di chuột Đột Kích… được tặng cho những khán giả tới xem trực tiếp cũng là một lý do nữa khiến đây trở thành một sự kiện PHẢI THAM DỰ nếu bạn có cơ hội.

Theo đó, khán giả tới trực tiếp tham dự vòng chung kết Đột Kích CFEL 2017 S1 tại khách sạn Mường Thanh – 60 Trần Phú – TP Nha Trang sẽ nhận được áo phông Đột Kích CFEL 2017 để hòa mình vào bầu không khí Đột Kích một cách trọn vẹn hơn. Đó mới chỉ là món quà nhỏ, thể hiện tình cảm và sự ưu ái mà Đột Kích dành tặng những khán giả miền Trung mà thôi… và còn nhiều bất ngờ khác ở phía trước.

500 Áo phông “version” Đột Kích CFEL 2017đang chờ các game thủ tới xem chung kết

Áo nỉ Đột Kích – món quà được cộng đồng game thủ mong đợi rất nhiều

Bên cạnh sự kiện chính là những trận đấu của vòng chung kết giải Đột Kích CFEL 2017 S1 mà mở màn là cuộc tranh tài giữa đương kim vô địch Freedom Gaming và chú ngựa ô của giải - Born Evil thì chương trình bên lề được mong đợi nhất chắc hẳn là bốc thăm trúng thưởng. Với giải thưởng đa dạng, hấp dẫn bao gồm các báu vật Đột Kích, bàn di chuột, áo nỉ Đột Kích và thậm chí là cả điện thoại Samsung Galaxy S8 cực hot, các khán giả sẽ không khỏi háo hức tham gia sự kiện này.

Cụ thể, sẽ có 2 chương trình bốc thăm trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng khác nhau diễn ra ở vòng chung kết giải đấu Đột Kích CFEL 2017 S1:

- Bốc thăm may mắn dự đoán thi đấu: Khán giả khi tham dự sự kiện sẽ nhận được phiếu dự đoán kết quả cho 3 trận đấu tại vòng chung kết kèm theo số may mắn được in trên phiếu. Nếu dự đoán đúng kết quả trận đấu và có số may mắn trùng với số may mắn mà chương trình bốc thăm, khán giả sẽ nhận được 01 bộ quà tặng bao gồm 01 bàn di chuột Đột Kích và 01 áo nỉ Đột Kích (mỗi trận đấu sẽ có 02 bộ quà tặng).

- Bốc thăm may mắn: Chỉ đơn giản là có số may mắn trên phiếu trùng với số may mắn của chương trình bốc thăm là có cơ hội nhận được giải thưởng rồi! 10 báu vật Đột Kích và 02 điện thoại Samsung Galaxy S8 đang chờ để được về tay những khán giả may mắn nhất của vòng chung kết Đột Kích CFEL 2017 S1.

02 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S8 chính là “đỉnh cao” của phần thưởng bốc thăm cho vòng chung kết giải đấu Đột Kích CFEL 2017 S1

Bên cạnh đó, đừng quên sự kiện Bình chọn dành đội tuyển được yêu thích nhất với cơ hội nhận được giải thưởng lên tới 10 triệu VNĐ cũng đang được diễn ra. Hãy nhanh tay bình chọn cho đội tuyển yêu thích theo cú pháp CF MADOITUYEN Gửi 6777, trong đó:

- 01: BossCFVN

- 02: BornEvil

- 03: CherryStars

- 04: Freedom Gaming

Những trận đấu mở ra trang mới của Đột Kích Việt Nam sẽ được diễn ra vào ngày 18/06 tới đây cùng với cơ hội để nhận điện thoại Samsung Galaxy S8 cùng những phần quà đậm chất Đột Kích khác. Hãy chắc chắn là mình sẽ có mặt vào lúc 09h00 tại Khách sạn Mường Thanh – 60 Trần Phú, TP. Nha Trang cuối tuần này để không bỏ lỡ bất kỳ giây phút thú vị nào nhé các bạn!

Thông tin về vòng chung kết Đột Kích CFEL 2017 Season 1 như sau:

- Thời gian: Ngày 18/06/2017

- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh, 60 Trần Phú, Nha Trang.

- Giải thưởng:

• Vô địch: 150.000.000 VNĐ

• Á quân: 80.000.000 VNĐ

• Giải ba: 50.000.000 VNĐ

• Giải tư: 30.000.000 VNĐ

Về Vòng Chung kết giải Chuyên nghiệp Đột Kích CFEL 2017 Season 1

Vòng chung kết giải đấu Chuyên nghiệp Đột Kích CFEL 2017 mùa 1 sẽ diễn ra trong ngày 18/06/2017 tại Khách sạn Mường Thanh, Nha Trang, Khánh Hòa. Với tổng giá trị giải thưởng tiền mặt cho giải đấu lên đến 310 triệu đồng, chưa kể lương hàng tháng cho các VĐV và quản lý của từng đội tuyển, Đột Kích CFEL là giải đấu eSports quốc nội danh giá nhất mà các VĐV Đột Kích tại Việt Nam có thể mơ ước tới.

Thông tin chi tiết về Đột Kích xem tại:

• Trang chủ: http://dotkich.vtcgame.vn

• Giải đấu: http://giaidau.vtcgame.vn/

• Fanpage: https://www.facebook.com/cfvietnamvtc/

• Đột Kích TV: https://www.youtube.com/dotkichtv