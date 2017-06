10 trò chơi mới xuất hiện tại E3 đang khiến game thủ Việt cuồng loạn những ngày qua

E3 2017 đã đi qua được hơn một nửa chặng đường. Sau đây, mời các bạn đến với những tựa game mới nổi bật nhất.

1) God of War

Trong trailer mới nhất tại E3, God of War mới đã hé lộ một phần nội dung cơ bản về lối chơi cũng như cốt truyện. Theo đó, Kratos sẽ chủ yếu chiến đấu bằng rìu và khiên. Cuộc phiêu lưu của Kratos và con trai sẽ bắt đầu ở một dòng sông mà tại đó họ sẽ gặp một con thủy quái khổng lồ có tên là World's Serpent.

Một điểm khác so với các phiên bản trước là Kratos đã không đơn thương độc mã. Giờ đây, chiến thần này đã có thêm sự hỗ trợ của con trai mình. Thậm chí khi đối đầu với World's Serpent, con trai của Kratos còn có thể dịch được thứ ngôn ngữ kỳ lạ của con thủy quái này.

2) Call of Duty: WW II

Để hâm nóng bầu không khí trước khi Call of Duty: WWII ra mắt, mới đây, nhà sản xuất Sledgehammer Games đã tiết lộ một đoạn trailer bi hùng và đậm chất sử thi tại buổi họp báo của Sony tại E3 2017. Ba chiến dịch ác liệt được nhắc tới là Normandy (Pháp), rừng Ardennes (Bỉ) và Aachen (Đức).

Trong đoạn trailer này, không có nhiều thông tin về gameplay được bật mí. Tuy nhiên phần cốt truyện và hình ảnh lại làm người xem choáng ngợp về độ chân thực và tàn khốc của chiến tranh. Những pha đấu súng, chiến đấu giáp là cà, tập kích đồn địch, thả bom không kích hay cuộc càn quét của những binh đoàn tăng thiết giáp... tất cả đã tạo nên một bức tranh chân thực và hoàn hảo về Thế chiến thứ hai.

3) The Evil Within 2

Với sự xuất hiện của một loạt cái tên đình đám như Evil Resident 7, Outlast 2 hay mới đây nhất là Friday 13th The Game, năm 2017 có thể coi là một mùa bội thu của thể loại game kinh dị. Và như điểm xuyết thêm vào bức tranh thành công này, tựa game được nhiều người chờ đợi – The Evil Within 2 cũng sẽ được trình làng trong năm nay.

Tại buổi họp báo của Bathesda trước thềm sự kiện E3 2017, thời điểm phát hành của The Evil Within 2 đã được công bố là vào ngày 13/10/2017. Game được tích hợp trên 3 nền tảng phổ biến nhất hiện nay là PS4, Xbox One và PC.

4) Spiderman

Spider-Man là tựa game phiêu lưu, hành động, thế giới mở được xây dựng dựa theo bộ truyện tranh cùng tên của hãng Marvel. Game được phát triển bởi Insomniac Games và phát hành bởi Sony Entertainment. Tuy được sản xuất dựa trên thương hiệu Spider Man nhưng nội dung của game lại không mấy liên quan nhiều đến truyện tranh hay phim.

Gameplay của trò chơi mang nhiều hơi hướng hành động Parkour. Điều này có thể thấy rõ qua đoạn demo dài gần 10 phút vừa qua tại E3. Với việc cho phép người chơi thoải mải bay nhay, leo trèo, trò chơi hứa hẹn sẽ mở ra một thế giới vô cùng tự do, nơi game thủ có thể vẽ ra những đường bay tuyệt đẹp trên không trung.

5) Shadow of the Colossus Remake

Nếu là một game thủ từng mê mẩn những tựa game trên nền máy PS2, chắc hẳn bạn cũng chẳng lạ gì Shadow of the Colossus, trò chơi từng nổi đỉnh nổi đám một thời. Giờ đây, sau hơn 12 năm ra mắt, Shadow of the Colossus chuẩn bị được hồi sinh dưới một diện mạo mới của PS4. Đây là thông tin đã được Sony khẳng định trong cuộc họp báo của họ trước thềm E3 2017.

Với phiên bản làm lại lần này, Sony hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ về Shadow of the Colossus. Không chỉ sở hữu nền đồ họa xuất sắc làm choáng ngợp mọi game thủ, game sẽ được mở rộng hơn với nhiều yếu tố tự do và không bị gò bó như trước.

6) Age of Empires: Definitive Edition

Nhân dịp kỷ niệm 20 ra đời của dòng game chiến thuật huyền thoại Age of Empires, mới đây, hãng Microsoft đã công bố về một kế hoạch “hồi sinh” lại trò chơi này. Theo đó, một phiên bản mới có tên Age of Empires: Definitive Edition sẽ được ra mắt. Đây là bản làm lại (remastered) của phiên bản đầu tiên ra mắt năm 1997, với lối chơi và đồ họa được cải tiến hoàn toàn.

Nhằm thuận tiện hơn cho người chơi, Microsoft đã thêm vào một số tính năng mới như: zoom map, hiển thị số lượng nông dân nhàn rỗi, hiển thị nhóm kiểm soát, sửa lại khả năng vừa di chuyển, vừa tấn công của lính... Ngoài ra, với hệ thống Xbox Live, bạn cũng có thể theo dõi những thống kê về các trận đấu của bạn. Việc này cho phép người chơi có thể hiểu rõ sự tiến bộ của bản thân hoặc tìm hiểu lối đánh cũng như phong cách chơi của người chơi khác.

7) Dragon Ball Fighter Z

Khác với những tựa game trước đây, cơ chế chiến đấu trong Dragon Ball Fighter Z cho phép bạn điều khiển cùng lúc một tổ đội có 3 nhân vật. Những nhân vật này sẽ kết hợp với nhau để tạo thành một đội hình ăn ý và mạnh mẽ nhất. Nghe đến đây, chắc các bạn cũng đang hình dung đến những webgame dàn trận đang nhan nhản tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, với bàn tay nhào nặn của những nhà thiết kế game hàng đầu Nhật Bản, chắc chắn Dragon Ball Fighter Z sẽ đặc sắc và vượt trội hơn những webgame kia rất nhiều.

8) Far Cry 5

Y hệt như những phiên bản Far Cry trước, bạn lạc vào một xứ sở hoàn toàn xa lạ, mặc dù nó vẫn nằm trong lãnh thổ nước Mỹ. Bạn không có điện thoại, không có internet, không có bất kỳ thứ gì kêu gọi trợ giúp từ những người sống ngoài Hope County. Tất cả những gì bạn có thể làm là đặt lòng tin vào nhóm người kháng chiến để "lật đổ" Seed cùng tập đoàn dị giáo đang gieo rắc nỗi sợ hãi lên mảnh đất tươi đẹp này.

Giống như mọi phiên bản Far Cry trước, Far Cry 5 bạo lực, đánh thẳng vào những vấn đề cực kỳ nhức nhối, nhưng không phải vì thế mà công thức của game bị bỏ quên: Khám phá, chinh phục và cô lập những tên trùm của game, giống như Vaas trong Far Cry 3 hay Pagan Min trong Far Cry 4 vậy. Bạn vẫn sẽ phải đánh chiếm các outpost khác nhau để mở rộng địa bàn, cùng lúc chặt bỏ vòi bạch tuộc của Eden's Gate trên khắp khu vực Hope County.

9) Assassin’s Creed: Origin

Chủ đề tâm điểm của Assassin’s Creed: Origins sẽ là nền văn minh Ai Cập cổ đại và cốt truyện của game sẽ nói về hội sát thủ đầu tiên được thành lập trên thế giới. Người chơi sẽ điều khiển hai nhân vật, một nam, một nữ (gợi nhớ tới phiên bản Assassin's Creed: Syndicate gần đây) với hệ thống kĩ năng riêng biệt có thể lên cấp giống như các tựa game nhập vai. Bên cạnh đó, thiết kế của nhân vật chính cũng có nhiều thay đổi so với các phiên bản trước. Thay vì sử dụng các loại vũ khí đặc trưng của sát thủ, nhân vật trong Origins sẽ sử dụng cả lá chắn, thứ vũ khí mang hơi hướng của các chiến binh.

10) Metro: Exodus

Trong khuôn khổ sự kiện họp báo của Microsoft tại E3 2017, Metro: Exodus, phiên bản mới nhất của series game bắn súng hậu tận thế do nhà phát triển Nga 4A Games phát triển. Đoạn gameplay trailer vừa đem đến cho người xem thế giới hậu chiến tranh hạt nhân với những con quái vật khổng lồ khát máu, vừa phô diễn được nền đồ họa quá khủng trên Xbox One X, cỗ máy chơi game mới nhất của Microsoft. Dự kiến, Metro: Exodus sẽ ra mắt trên Xbox One, PC và PS4 vào năm 2018 tới.