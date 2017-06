Bác nông dân vui mừng nhận lại xe máy bị mất... 10 năm trước

Bị mất chiếc xe máy mới mua, do thiếu hiểu biết pháp luật, bác Sang không trình báo với công an. Hơn 10 năm sau, bác vô cùng bất ngờ và vui mừng khi được lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội trao trả chiếc xe của mình.

Ngày 14/6, Đội CSGT số 5 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa tiến hành bàn giao 1 chiếc xe máy bị mất cách đây 10 năm cho bác Phạm Xuân Sang ở Kim Động, Hưng Yên.

Bác Sang vui mừng khôn xiết khi nhận lại chiếc xe của mình bị mất 10 năm trước.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Chung, Đội trưởng Đội CSGT số 5, trước đó, khi tra cứu hồ sơ vi phạm giao thông tồn đọng từ năm 2016, cán bộ Đội phát hiện hồ sơ của chiếc xe máy BKS 29V1-280.39 do anh Triệu Văn Long (SN 1997, ở Yên Thế, Bắc Giang) điều khiển bị tạm giữ có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Quá trình cảnh sát xác minh, anh Long cho biết, anh mượn xe của anh Nguyễn Trung Sơn (SN 1996, ở Thái Hoà, Ba Vì, Hà Nội). Trong lúc lưu thông, do vi phạm luật, anh đã bị giữ xe.

Mặc dù anh Sơn và bố đẻ anh Long đã đưa ra các chứng nhận của chính quyền địa phương có sở hữu tài sản là chiếc xe máy trên nhưng thông qua các dữ liệu về chiếc xe được lưu trữ tại Phòng PC67, lực lượng CSGT vẫn tiếp tục xác minh, làm rõ thêm.

Quá trình điều tra gặp nhiều vướng mắc do chủ nhân thực sự của chiếc xe khi bị mất không khai báo công an, Đội CSGT số 5 phải cử cán bộ về tận địa phương xác minh. Sau một thời gian điều tra, đơn vị xác định chiếc xe này là xe gian.

Bản thân anh Sơn sau đó thừa nhận đã mua lại chiếc xe trên với giá 5 triệu đồng của một người không quen biết. Khi mua, anh Sơn cũng cẩn thận kiểm tra số khung, số máy không nằm trong dữ liệu xe tang vật nên mới đồng ý mua.

Vui mừng khi nhận lại chiếc xe bị mất, bác Phạm Xuân Sang cho biết, cách đây 10 năm, gia đình bác dành dụm mua được chiếc xe Dream II này. Do sơ suất, bác để mất xe ngay trong sân nhà mình. Cũng do thiếu hiểu biết pháp luật, bác đã không trình báo với công an.

Tiến Nguyên