Hiệu trưởng bị miễn nhiệm chức vụ vì sử dụng bằng giả

Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã ký quyết định miễn nhiệm chức vụ hiệu trưởng trường Mầm non xã Bình Sơn (huyện Triệu Sơn) vì sử dụng bằng cấp giả.

Ông Lê Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, UBND huyện vừa có quyết định miễn nhiệm chức vụ hiệu trưởng Trường mầm non Bình Sơn đối với bà Đỗ Thị Thắm kể từ ngày 16/5/2017.

Lý do bà Đỗ Thị Thắm bị miễn nhiệm chức vụ hiệu trưởng Trường mầm non Bình Sơn, huyện Triệu Sơn vì bà Thắm đã bị kỷ luật với hình thức khiển trách do vi phạm quy định về công tác quản lý hoạt động và chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; quy trình quản lý và sử dụng các khoản xã hội hóa giáo dục, các khoản thu theo thỏa thuận để phục vụ học sinh.

Trước đó, ngày 9/5/2017, ông Lê Quang Hùng cũng đã ký quyết định số 1700 về việc kỷ luật bà Đỗ Thị Thắm, hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Sơn với hình thức kỷ luật Cảnh cáo.

Lý do, bà Đỗ Thị Thắm không trung thực trong kê khai hồ sơ cán bộ, công chức và hồ sơ bổ nhiệm lại; sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp; cố tình che giấu vi phạm, vi phạm chuẩn mực đạo đức nhà giáo, tạo dư luận xấu trong xã hội về đạo đức nghề nghiệp và hình ảnh người giáo viên. Theo đó, bà Đỗ Thị Thắm bị kỷ luật trong thời gian 12 tháng

UBND huyện Triệu Sơn yêu cầu bà Đỗ Thị Thắm có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, công việc đang đảm nhiệm cho người được giao phụ trách, điều hành nhà trường theo đúng quy định, được bố trí công việc sau khi miễn nhiệm chức vụ hiệu trưởng.

Duy Tuyên