Thí sinh 'America's Got Talent' chết trước khi chương trình lên sóng

Brandon Rogers qua đời ở tuổi 29, sau tai nạn ô tô cuối tuần trước.

Theo TMZ, thí sinh của America's Got Talent 2017 bị tai nạn tại Maryland, Mỹ hôm 10/6 và chết một ngày sau đó. Ban tổ chức cuộc thi mới đây gửi thông cáo tới tờ Billboard: "Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi Brandon Rogers - thí sinh của America's Got Talent - ra đi. Xin được chia buồn với gia đình cậu ấy".

Brandon Rogers.

Nhóm nhạc Boyz II Men cũng đăng tải trên Facebook ngày 11/6: "Trái tim chúng tôi nặng trĩu khi biết về cái chết của Brandon Rogers sau tai nạn xe hơi. Vài tháng trước, chúng tôi có mời cậu ấy tới khách sạn Mirage ở Las Vegas để biểu diễn cùng nhóm. Chúng tôi có ba đêm diễn tuyệt vời. Cậu ấy là con người tài năng và một ca sĩ giỏi".

* Brandon Rogers cover "On Bended Knee" của Boyz II Men

Chị gái Brandon Rogers chia sẻ trên trang cá nhân: "Không từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi buồn và sự đau đớn khi tôi mất em trai".

Brandon Rogers vốn là một bác sĩ. Anh được mời tham gia America's Got Talent sau khi nhà sản xuất phát hiện tài năng của anh qua bản cover On Bended Knee (của Boyz II Men phát hành năm 1994) đăng trên Instagram. Anh đã ghi hình chương trình America's Got Talent nhiều tuần trước.

Theo TMZ, ban tổ chức chưa thống nhất được liệu có nên phát sóng phần thi của Brandon Rogers. Dự kiến tập có Brandon lên sóng vào tháng tới. Gia đình Brandon Rogers muốn đài truyền hình vẫn giới thiệu phần thi của ca sĩ 29 tuổi theo kế hoạch.