Chồng Tây về Việt Nam giành quyền nuôi con, đòi chia tài sản

Ngoài việc giành quyền nuôi dưỡng cô con gái hơn 6 tuổi, ông B. Ryan C. còn yêu cầu chia đôi tài sản hiện có của hai vợ chồng, kể các vật dụng trong nhà.

Gần nửa năm nay, ông B. Ryan C. (SN 1972, quốc tịch Ireland và Nam Phi, sinh sống tại Ireland) tạm dừng công việc chia bài tại một casino ở nước mình để chuyển đến Nghệ An sinh sống nhằm thực hiện các thủ tục pháp lý giành quyền nuôi dưỡng, chăm sóc cô con gái hơn 6 tuổi. Cháu bé mang 2 quốc tịch Ireland và Việt Nam, là con chung của ông B. Ryan C. và chị Trần T.L. (SN 1984, quê huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Cuộc hôn nhân xuyên quốc gia

Theo trình bày của ông B. Ryan C., hai vợ chồng ông kết hôn năm 2007 tại Việt Nam sau một thời gian ngắn quen biết rồi chuyển sang Ireland sinh sống. Năm 2010 cháu V. ra đời. Cuộc hôn nhân chỉ hạnh phúc trong một thời gian ngắn thì nảy sinh mâu thuẫn.

Năm 2014, chị L. đưa con về Việt Nam sau đó giao cho mẹ mình là bà Nguyễn Thị M. chăm sóc, còn chị L. trở lại Ireland sinh sống và làm việc.

Trong suốt những năm từ 2014 đến đầu năm 2017 chị L. ít khi về Việt Nam thăm con. Ông B. hàng năm đều sang thăm, tổ chức sinh nhật cho con gái. Ông có nguyện vọng được nuôi dưỡng và chăm sóc, đưa cháu V. sang Ireland sinh sống.

Tháng 1/2017, sau khi có báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ, thủ tục di chuyển, nơi cư trú đối với cháu V., UBND huyện Diễn Châu thống nhất đề nghị của ông B. Ryan C. thực hiện việc tiếp nhận cháu bé. Tuy nhiên, thời điểm này chị L. về Việt Nam sinh sống, việc tiếp nhận không thực hiện được. Ông B. Ryan C. đệ đơn ra TAND tỉnh Nghệ An, yêu cầu ly hôn với chị L, phân chia tài sản và giành quyền nuôi dưỡng con gái.

Ngày 14/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa li hôn giữa ông B. Ryan C. và chị Trần T.L. Ông B. được phiên dịch viên và bạn bè đưa đến trên chiếc xe lăn (sau cú ngã ở cầu thang, ông này phải bó bột cả 2 cổ chân, không tự đi lại được).

Tại phiên tòa, ông B. Ryan C. cho rằng chị L. ghen tuông vô cớ, có lần dùng dao kề vào cổ chồng đe dọa. Trong khi đó, chị Trần T.L. cũng cho rằng chồng nhiều lần có hành vi bạo lực, buộc chị phải đưa con gái ra thuê phòng sinh sống.

“Vì không muốn cha mẹ ở quê mang tiếng có con gái lấy chồng Tây rồi bỏ chồng, tôi đã cố níu kéo, hàn gắn. Trong 6 năm chung sống, tôi đã nhiều lần rời khỏi căn nhà nhưng B. Ryan C. xin lỗi, tôi lại trở về, cố gắng làm người vợ tốt”, chị L. nói.

Với những mâu thuẫn không thể hàn gắn, chị L. thuận tình ly hôn theo yêu cầu của chồng.

Căng thẳng giành quyền nuôi con, phân chia tài sản

Ông B. cho rằng, trong quá trình đưa con gái về Việt Nam, chị L. không trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, không quan tâm con gái. Việc chị L. giao con gái cho mẹ là bà Nguyễn Thị M. - người đã từng bị tòa án tuyên phạt 6 năm tù về tội mua bán người, cụ thể là mua bán phụ nữ - khiến ông không thể yên tâm. Ông cho rằng, việc này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường cũng như sự an toàn của con gái mình. Việc đưa cháu V. sang Ireland sinh sống và học tập là nhằm đưa lại cho cháu môi trường học tập, phát triển tốt hơn.

HĐXX tuyên án, giao chị Trần T.L. nuôi con, sở hữu toàn bộ tài sản và có trách nhiệm trả cho chồng cũ 500 triệu đồng tiền chênh lệch tài sản

Theo ông này, chị L. bị bệnh viêm gan B, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, cũng như sự chăm sóc lâu dài đối với con gái. Ngoài việc giành quyền nuôi con, ông B. yêu cầu vợ chu cấp mỗi tháng 5 triệu đồng đối với con chung của hai người.

Chị L. phản bác lại, cho rằng, việc chồng nói mình mắc bệnh hiểm nghèo là vu khống và xúc phạm bản thân chị. Ông B. Ryan C. có hành vi bạo lực và những hành động thiếu đứng đắn, vô văn hóa trong thời gian xảy ra căng thẳng về tranh chấp quyền nuôi con. Bên cạnh đó, chị là phụ nữ, có thể chăm sóc con tốt hơn. Hiện cháu đang sinh sống ổn định, học tập tại Việt Nam, việc thay đổi môi trường sống, môi trường học tập là không tốt cho cháu. Chị L. cũng yêu cầu chồng chu cấp mỗi tháng 5 triệu đồng cho cháu V.

Hai vợ chồng có một căn nhà 2 tầng trên thửa đất 60 m2 tại khu đô thị xã Diễn Thành (Diễn Châu, Nghệ An) được định giá 800 triệu đồng, 1 ki ốt trong chợ (25 triệu đồng) và 1 xe máy (đã bán với giá 5 triệu đồng). Ông B. Ryan C. cho rằng trị giá tài sản theo định giá không đúng với thực tế và yêu cầu chia đôi số tài sản này.

“Tôi muốn mua lại căn nhà và sẽ trả cho L. 700 triệu đồng. Nếu L. giữ căn nhà, phải trả tôi 900 triệu đồng vì phần lớn tiền mua đất, làm nhà là của tôi gửi về”, người phiên dịch dịch lại lời ông B. tại tòa.

Chị L. cho rằng đòi hỏi của ông B. Ryan C. là vô lý. Chị có nguyện vọng giữ lại căn nhà để có chỗ ở ổn định, thuận lợi cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng con. Chị này chỉ đồng ý bồi thường chênh lệch cho chồng 500 triệu đồng và tố cáo chồng thuê đơn vị định giá tài sản sai, đồng thời yêu cầu thẩm định lại.

Cuộc tranh cãi trở nên căng thẳng hơn khi ông B. yêu cầu chia đôi mọi thứ trong nhà, kể cả giường, tủ, bàn ghế…

Ông B. Ryan C. buồn bã ngoái nhìn con gái khi cháu bé được bên ngoại dẫn về

Chị L. cũng thừa nhận, hai vợ chồng có 1 ki ốt ở chợ nhưng từ khi mua đến nay không sử dụng. Chị không nhớ số tiền đã mua, không nhớ vị trí của ki ốt và cho rằng các giấy tờ liên quan đến việc mua tài sản này đã bị thất lạc. Việc xác nhận vị trí của ki ốt sẽ ảnh hưởng đến việc tuyên án, Chủ tọa yêu cầu chị L. phải bổ sung các giấy tờ liên quan trong vòng 5 ngày.

Sau khoảng 5 phút, những giấy tờ cần thiết được chị L. tìm thấy trong tập hồ sơ tài liệu mang theo. Ông B. Ryan C. cho rằng, chỉ thông qua sự việc này cũng có thể thấy rằng vợ ông “toàn nói dối”.

Việc tranh chấp quyền nuôi con và tranh chấp tài sản không thể thỏa thuận được, cả hai đề nghị tòa án tuyên theo pháp luật.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên giao quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cháu V. cho chị Trần T.L., ông B. Ryan C. có trách nhiệm chu cấp nuôi con mỗi tháng 5 triệu đồng. Ông B. có quyền thăm nom con gái, không ai được quyền ngăn cản.

Về tài sản, do quy định về quyền sở hữu bất động sản đối với người nước ngoài cũng như để tạo điều kiện thuận lợi cho chị Trần T.L. nuôi dưỡng con, HĐXX tuyên giao toàn bộ nhà cửa, ki ốt, xe máy cho người vợ, buộc chị L. phải trả cho chồng cũ 500 triệu đồng tài sản chênh lệch.

Không đồng ý với phán quyết này, ông B. Ryan C. cho biết, ông sẽ làm tất cả những gì cần phải làm để con gái có môi trường sống, học tập và phát triển tốt hơn.

Hoàng Lam