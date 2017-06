“Tâm thư” của bầu Đức sau “trạng thái tài chính dễ dàng đổ vỡ” của công ty

Chia sẻ với cổ đông, ông Đoàn Nguyên Đức cho biết, HAGL Agrico từ trạng thái tài chính dễ dàng đổ vỡ do mất khả năng thanh khoản do số tiền lãi và gốc đến hạn quá lớn, hiện nay, khả năng thanh khoản đã dần được cải thiện, rủi ro tài chính được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Bầu Đức kỳ vọng sự kiên nhẫn của các cổ đông sẽ sớm được đền đáp xứng đáng.

Gánh nặng dòng tiền trả nợ đã giảm bớt

Gửi thông điệp tới cổ đông tại báo cáo thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico – HNG), ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty thừa nhận, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này trong năm qua chưa đạt được kế hoạch đề ra, với khoản lỗ trên báo cáo tài chính hợp nhất là 1.020 tỷ đồng.

Giải trình nguyên nhân gây ra khoản lỗ, bầu Đức cho biết, do chi phí tài chính vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi phí, biên lợi nhuận của ngành bò đã giảm và trong năm 2016, công ty này đã tiến hành đánh giá lại giá trị một số tài sản.

Bên cạnh đó, giá cao su mặc dù có dấu hiệu phục hồi từ mức 1.100 USD/tấn trong năm 2015 lên đến 2.200 USD/tấn, nhưng việc tăng giá chỉ diễn ra vào các tháng cuối năm 2016, vì vậy trong niên vụ 2016 (bắt đầu từ tháng 5), HNG vẫn đang hạn chế mở rộng diện tích cạo mủ. Do sản lượng mủ thu hoạch chưa nhiều nên doanh thu từ cao su trong năm vẫn ở mức khiêm tốn.

Với giá bán mủ cao su cuối năm 2016 được ghi nhận cao gấp đôi đầu năm 2016, HNG dự kiến sẽ đẩy mạnh diện tích thu hoạch mủ trong tháng 5/2017.

“Mặc dù công ty chưa đạt được chỉ tiêu về kế hoạch lợi nhuận hợp nhất năm 2016 nhưng nhìn nhận ở một khía cạnh tích cực thì đây vẫn là năm HAGL Agrico đạt được nhiều kết quả khả quan khác”, lãnh đạo HNG nhìn nhận.

Cụ thể, theo bầu Đức, HNG đã thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ để phù hợp với dòng tiền thu được từ các dự án. Công ty này đã hoàn thành việc tái cơ cấu các khoản nợ vay và trái phiếu với với các tổ chức tín dụng.

Việc tái cơ cấu bao gồm việc gia hạn thời gian trả nợ gốc đối với dư nợ tín dụng và trái phiếu từ 4 - 10 năm; gia hạn thời gian trả nợ lãi thêm từ 1- 3 năm, và giảm lãi suất, lãi phạt.

“Từ trạng thái tài chính dễ dàng đổ vỡ do mất khả năng thanh khoản do số tiền lãi và gốc đến hạn quá lớn, khả năng thanh khoản đã dần được cải thiện, rủi ro tài chính được kiểm soát chặt chẽ hơn. Việc xin gia hạn thành công các khoản nợ vay đã không những giúp cho công ty giảm bớt được gánh nặng về dòng tiền trả nợ, mà còn giúp cho công ty có quỹ thời gian tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý khối tài sản to lớn để tăng doanh thu, mang lại dòng tiền”, bầu Đức chia sẻ.

Ngoài ra, trong năm 2016, HAGL Agrico bắt đầu tiến hành các công việc để chuyển nhượng Cổ phần trong Công ty cổ phần Mía đường Hoàng Anh Gia Lai và Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Attapeu. “Việc chuyển nhượng này sẽ làm giảm nợ vay của HAGL Agrico”, bầu Đức khẳng định.

Trong năm 2016, biên lợi nhuận của ngành bò giảm khiến HAGL Agrico vẫn phải ghi nhận kết quả thua lỗ hơn 1.000 tỷ đồng.

Kỳ vọng sự kiên nhẫn của cổ đông được đền đáp

Trong năm, HNG cũng rà soát và quyết định sử dụng quỹ đất còn dôi dư để trồng một số loại cây ăn quả có giá trị cao hơn và thời gian đưa vào thu hoạch ngắn hơn.

“Chúng tôi tin tưởng rằng đây là quyết sách hợp lý trong bối cảnh HAGL Agrico cần có một hướng đi đột phá và mang tính chiến lược để vượt qua khó khăn và bảo đảm khả năng cạnh tranh trong dài hạn”, lãnh đạo HNG nhận định.

Ông cho biết, định hướng năm 2017, ban lãnh đạo HAGL Agrico sẽ cố gắng nâng cao năng lực tư duy, quản lý và lãnh đạo để tiếp tục đưa HNG vượt qua được giai đoạn khó khăn. Công ty này vẫn tiếp tục thực hiện đề án tái cấu trúc tổng thể trên cơ sở đề cao sự an toàn trong hoạt động đầu tư và kinh doanh.

Nói về hoạt động kinh doanh của HNG, bầu Đức cho biết, công ty vẫn sẽ tập trung vào các ngành nghề cốt lõi như chăn nuôi bò, thu hoạch mủ cao su và cọ dầu. Ngoài ra, sẽ tiếp tục tận dụng những lợi thế về đất đai và hạ tầng cho nông nghiệp để trồng cây ăn quả.

Đồng thời, tiếp tục tham gia chuỗi cung ứng trái cây có nguồn gốc từ Việt Nam, Lào, và Campuchia để xuất khẩu. Dự kiến trong năm 2017 sẽ có được nguồn thu khả quan từ thanh long, chuối và chanh dây.

“Chúng tôi tin tưởng rằng kể từ năm 2017 khả năng tạo ra dòng tiền từ hoạt động kinh doanh sẽ được cải thiện tốt hơn so với các năm trước”, bầu Đức khẳng định. “Có lý do để tin tưởng triển vọng này, bởi vì HAGL Agrico đã vượt qua giai đoạn khó khăn và thách thức nhất, khi mà thị trường hàng hóa nói chung và cao su nói riêng suy giảm và duy trì ở mức giá thấp trong thời gian rất dài”.

“Chúng tôi cũng kỳ vọng lớn rằng sự kiên nhẫn của các cổ đông sẽ sớm được đền đáp một cách xứng đáng”, Chủ tịch HNG bày tỏ.

Bích Diệp