Dự báo thời tiết 14/6: Hà Nội mưa rào, đề phòng gió giật

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Bắt đầu từ hôm qua, thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to. Ngay thủ đô Hà Nội đã có nơi mưa gần 80mm trong vòng 40 phút gây ngập úng sâu nhiều tuyến phố.

Hôm nay, khi rãnh thấp vẫn tiếp tục chi phối, toàn miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa ro và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Cơn mưa xối xả sáng qua đã khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu. Ảnh: Trần Thường

Do có mưa nên toàn vùng mát mẻ, nhiệt độ cao nhất ở mức 29-32 độ C, ban đêm mát mẻ 23-27 độ C.

Sau đó đến đêm 15, ngày 16/6, miền Bắc sẽ là đỉnh của đợt mưa lần này, nhiều điểm sẽ có mưa to đến rất to gây ra một đợt lũ trên các sông Thao, sông Lô với biên độ lũ 3-5m.

Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt một số tỉnh khu vực Tây Bắc như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang.

Cùng chịu tác động của rãnh thấp nhưng miền Trung có thời tiết trái ngược hoàn toàn do cộng thêm gió Tây Nam chi phối gây ra hiệu ứng phơn khiến trời có nắng mạnh.

Nhiệt độ cao nhất tại Tương Dương, Nghệ An hôm nay có thể lên mức 37 độ C, các nơi khác từ Quảng Trị - Bình Định phổ biến 35-36 độ. Trong khi đó các tỉnh Nam Trung Bộ nắng dịu hơn, ở mức 33-34 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay sẽ có mưa về chiều tối và đêm, ngày nắng. Cao nhất tại Tây Nguyên không quá 32 độ, tại Nam Bộ không quá 35 độ C.

M.Anh