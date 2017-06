“Mắc kẹt” hàng nghìn tỷ đồng nợ thuế của… người chết, mất tích

Ngành thuế cho biết, thời gian qua, với nhiều hình thức đã đôn đốc thu nợ được trên 16.000 tỷ đồng nhưng vẫn còn tới gần 76.000 tỷ đồng nợ thuế tại thời điểm 30/4. Riêng nợ thuế của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh là gần 27.000 tỷ đồng

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác thuế tháng 5/2017 vừa được Tổng cục Thuế công bố cho hay, đến thời điểm 30/4, cơ quan này đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ được trên 16.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 33,9% số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2016 chuyển sang năm 2017.

Mức thu trên tăng 13,3% so với cùng kỳ. Trong số này, thu bằng biện pháp đôn đốc nợ là 13.726 tỷ đồng và bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 2.278 tỷ đồng.

Tuy vậy, tính chung về nợ thuế tới 30/4, theo tính toán của Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ ước là 75.764 tỷ đồng, tăng 2,2% (tương ứng tăng 1.619 tỷ đồng) so với thời điểm 31/12/2016.

Ngành thuế vẫn còn gần 76.000 tỷ đồng tiền nợ thuế tại thời điểm 30/4 cần phải thu hồi.

Phần lớn trong số này là các khoản nợ thuế đến 90 ngày và trên 90 ngày là hơn 49.000 tỷ đồng. Chỉ tính riêng các khoản nợ thuế, phí và các khoản liên quan đến đất đã lên tới 29.929 tỷ đồng. Tiền phạt và tiền chậm nộp cũng đã ở con số 19.106 tỷ đồng, tăng 1.100 tỷ đồng so với cuối 2016, tương đương tỷ lệ 6,1%.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cũng cho thấy, số tiền thuế nợ của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh lên tới 26.729 tỷ đồng. Số nợ này đã tăng 1.280 tỷ đồng (tức tăng 5%) so với thời điểm cuối năm ngoái.

Riêng với khoản nợ thuế này, theo rà soát của cơ quan thuế, tiền thuế nợ gốc là 16.800 tỷ đồng còn tiền phạt và tiền chậm nộp là 9.928 tỷ đồng.

Tình hình nợ thuế khiến kết quả thu nội địa 5 tháng đầu năm của ngành thuế, nếu không kể các khoản thu liên quan đến đất đai, phí, lệ phí đạt thấp cả về tiến độ thu và tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ các năm gần đây.

Cụ thể, 5 tháng, thu nội địa ước đạt 379.500 tỷ đồng, bằng 40,8% so với dự toán. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận chia lại và thu từ xổ số kiến thiết ước đạt 303.440 tỷ đồng, bằng 38,8% dự toán.

Thời gian này, cả nước có 50.408 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 5.528 doanh nghiệp (12,3%) so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, đồng thời cũng có tới 27.162 doanh nghiệp ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng 3.674 doanh nghiệp (15,6%) so với cùng kỳ và 13.141 doanh nghiệp tạm nghỉ sản xuất kinh doanh, tăng 2.688 doanh nghiệp (25,7%) so với cùng kỳ năm 2016.

Trong khi đó, số doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh giảm 1.140 doanh nghiệp (10,4%) so với cùng kỳ, còn có 9.866 doanh nghiệp.

Bích Diệp