Top game mobile tuyệt hay đến từ xứ sở hoa Anh Đào, kèm link tải miễn phí (P4)

Mời các bạn đến với phần 4 và cũng là phần cuối danh sách những tựa game mobile vô cùng hấp dẫn đến từ xứ sở hoa Anh Đào.

Puzzle And Dragons

Thật khó để tìm thấy một tựa game vừa giải trí vừa trí tuệ cao. Game thủ có thể dễ dàng gia nhập vào những đội quân sát phạt lẫn nhau, tranh giành lãnh thổ. Cũng giống như trên PC, hình ảnh đao gươm, cổ trang hay màn mời chào của các mỹ nhân nóng bỏng đã quá quen thuộc với các dân chơi Smartphone. Đến với Puzzle And Dragons, người chơi sẽ phải vắt óc với việc xếp ngọc sao cho nhận được nhiều combo nhất.

Với 5 loại ngọc thủy, hỏa, thổ, quang, ám tương ứng với các loại thuộc tính, game thủ xếp ngọc sẽ được trải nghiệm nhiều skill bắt mắt. Không chỉ phải “bắt nhịp” vào việc sắp xếp kim cương theo thuộc tính, các dân chơi Smartphone còn phải “hoa mắt” khi sưu tập khoảng 1200 loại quái khác nhau. Puzzle And Dragons đã đem tới bước ngoặt mới cho thị trường game thế giới.

Link download: iOS/ Android

Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies

Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies lấy bối cảnh trong một thế giới với hệ thống pháp luật lỏng lẻo đang trải qua những thời kỳ tăm tối nhất trong lịch sử. Tại đây, những vụ án luôn chứng kiến những kết quả sai sự thật và những bằng chứng giả được sắp đặt trước. Trở lại với nhân vật huyền thoại của dòng game - Phoenix Wright, luật sư biện hộ đứng đầu công ty Wright Anything, bạn sẽ đồng hành cùng những người bạn nhằm phá những vụ án còn ẩn trong màn bí ẩn và trả lại công bằng cho thân chủ của mình.

Lối chơi của Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies cũng đi theo truyền thống của những người tiền nhiệm đi trước, nơi bạn sẽ trải qua hai giai đoạn chính là "Điều tra" và "Phiên tòa". Qua mỗi giai đoạn, game thủ sẽ phải đối thoại với những nhân chứng và người liên quan từ đó khám phá ra các tình tiết còn giấu kín. Những câu chuyện luôi cuốn, cao trào.. những phân đoạn hấp dẫn, lôi kéo người chơi như một cuốn truyện tranh thế giới ảo, sẽ là những điều bạn nhận được trong game

Link download: iOS/ Android

Layton Brothers Mystery Room

Layton Brothers Mystery Room là game mobile giải đố phù hợp cho những ai yêu thích thể loại trinh thám. Người chơi sẽ vào vai thanh tra tài năng Alfendi Layton và trợ lý của anh, cô nàng thám tử Lucy Baker, nghiên cứu những vụ án đặc biệt nhất. Hãy vận dụng khả năng suy luận và phân tích của bạn để điều tra các bằng chứng, tìm ra những mâu thuẫn và làm sáng tỏ những lời dối trá còn bị che giấu trong vòng bí ẩn.

Link download: iOS/ Android

Pokemon GO

Pokemon GO là một trò chơi tăng cường thực tế được Niantic phát triển và The Pokemon Company phát hành dành cho các thiết bị iOS và Android. Trò chơi được cho ra mắt trên toàn cầu vào tháng 7 năm 2016, cùng với một thiết bị đeo tay nhỏ mang tên Pokemon GO Plus được Nintendo thiết kế, sẽ sử dụng kết nối Bluetooth để thông báo cho người chơi khi có Pokémon ở gần với một màn hình LED và đèn thông báo.Pokemon Go Plus sẽ được bán độc lập với ứng dụng.

Trò chơi cho phép người chơi bắt, đấu, huấn luyện và trao đổi Pokemon thông qua thế giới thực bằng cách sử dụng GPS và camera của thiết bị. Đây là một trò chơi miễn phí tải về, nhưng có hỗ trợ mua hàng trong ứng dụng để người chơi có thể mua các vật dụng trong game.

Trò chơi nhanh chóng trở thành một trong những ứng dụng được sử dụng nhiều nhất trên điện thoại ngay sau khi ra mắt, vượt qua cả kỷ lục trước đó được Candy Crush Saga nắm giữ. Pokemon GO nhanh chóng trở thành nguồn lợi to lớn cho Nintendo - công ty sở hữu The Pokémon Company. Trò chơi được các chuyên gia tâm lý đánh giá cao vì giúp cải thiện sức khỏe tâm thần và thể chất của người chơi, nhưng cũng gây ra không ít tranh cãi trong việc gây nên một số vụ tai nạn và không ít vụ việc tiêu cực khác.

Tuy được phát hành hồi năm ngoài nhưng những tính năng mới nổi bật được Niantic thêm vào như PvP giữa người chơi với nhau hay thêm vào các Pokemon huyền thoại chắc chắn sẽ giúp Pokemon GO lấy lại được lượng người chơi đáng kể và xứng đáng góp mặt trong danh sách top game hay nhất 2017.

Link download: iOS/ Android

R-Type II

Game mobile R-Type II được đánh giá là một trong 20 game hay nhất thập niên 80 cùng với Contra, Mega Man 2, Pac-Man… vì vậy không có gì ngạc nhiên khi trò chơi này tiếp tục thể hiện đẳng cấp của mình trên hệ máy di động. Là một trò chơi “đi ngang”, công việc duy nhất của người chơi trong R-Type 2 là bắn-bắn-bắn và bắn.

Khi hạ gục hết những kẻ thù ở mỗi bàn. Hệ thống vũ khí phức tạp và đa dạng cho phép người chơi “sạc” súng để bắn mạnh hơn (charge shot), tạo ra những kẻ thù cực kỳ nguy hiểm mà chỉ có chết đi sống lại nhiều lần thì bạn mới có thể vượt qua được.

Link download: iOS/ Android

King of Fighters '98

The King Of Fighters '98 một game mobile đối kháng kinh điển vô cùng hot vào những năm 1998 đã được chuyển thể thành công trên điện thoại và máy tính bảng.

The King Of Fighters '98 vẫn sở hữu một nền đồ họa 2D cổ điển và một lối chơi quen thuộc. Nhiệm vụ của bạn là chọn nhân vật yêu thích, sử dụng các kỹ năng đấm, đá, tung chưởng để hạ gục đối thủ sau 3 hiệp thi đấu

Link download: iOS/ Android

Final Fantasy Tactics: The War of the Lions

Khó có thể tìm thấy một tựa game độc như Final Fantasy Tactics, nơi mà không hề có những câu chuyện hư cấu, giản đơn như cổ tích, xấu tốt phân chia rạch ròi, kẻ xấu bị tiêu diệt và người tốt được vinh danh muôn đời, những thứ thường thấy trong các trò chơi nhập vai. Final Fantasy Tactics xa rời những cái giả tạo và huyễn hoặc, nó chân thực và nghiệt ngã, nó âm mưu và gian dối, nó, có thể nói, là câu chuyện giả tưởng và đơn giản hóa của những sự kiện lịch sử mà thế giới đã trải qua.

Khởi đầu của câu chuyện là đơn giản và thẳng đuột, nhưng sớm trở nên méo mó và khó lường, từng chương trải qua sức nặng của câu chuyện càng tăng theo. Câu chuyện trong Final Fantasy Tactics là cực kì đen tối, tràn ngập những âm mưu, phản bội, những thứ ban đầu trông thật cao cả dần dà bộc lộ những mục ruỗng bên trong, những con người chính nghĩa chống chọi qua bao gian truân thử thách, đáng tiếc thay những cố gắng của họ thường không được nhắc tới, bởi thực tế, sử sách và truyền thuyết thường được những kẻ cầm quyền vẽ ra hòng phục vụ cho thế giới mà số ít đó mưu cầu.

Các trận đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính, tùy thuộc vào sự linh hoạt trong cách sử dụng các thành viên trong nhóm. Người chơi luôn phải căng óc ra tính xem mình nên đi nước cờ nào trước khi thực sự xuống tay. Lãng phí một câu thần chú cũng có thể đem lại lợi thế cho đối phương bởi bạn sẽ không còn đủ lượng mana cần thiết. Thêm vào đó, có những đòn thế khi thi triển, nếu không cẩn thận, bạn sẽ gây hại cho chính chiến hữu của mình bởi không thể hoãn đòn tấn công khi đã thực hiện.

Link download: iOS / Android

PES 2017 Mobile

Sở hữu nền tảng dữ liệu được chuyển từ phiên bản Console và PC, PES 2017 Mobile hứa hẹn sẽ là tựa game bóng đá chất lượng trên nền tảng di động. PES 2017 trên di động cơ bản là một tựa game online, bạn cần có kết nối internet mới có thể trải nghiệm toàn bộ game.

Trong đó chế độ 1 đấu 1 với bất kỳ người chơi nào trên thế giới để ra bảng xếp hạng sẽ là một trong những cơ chế chủ đạo trong game. Với dung lượng nhẹ nhàng và sở hữu nhiều phần chơi hấp dẫn, PES 2017 xứng đáng là đối thủ nặng ký của FIFA 17 trên nền tảng mobile.

Link download: iOS/ Android