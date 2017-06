Nguỵ trang thuốc nổ trong thùng dầu ăn

Để qua mắt lực lượng chức năng, Kính dùng thùng các tông của hãng dầu ăn để nguỵ trang, bên trong thùng là một số lượng lớn thuốc nổ. Tuy nhiên, trên đường vận chuyển thuốc nổ đi bán kiếm lời, Kính đã bị lực lượng trinh sát bắt giữ.

Thùng các tông mang nhãn hiệu dầu ăn Orchid được Kính dùng để ngụy trang số lượng thuốc nổ đi bán.

Ngày 13/6, ĐBP cảng Cửa Lò - Bến Thủy, bộ đội biên phòng (BĐBP) Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án bàn giao đối tượng cùng tang vật vụ buôn bán thuốc nổ cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý.

Trước đó, vào khoảng 19h30, ngày 12/6, Đồn biên phòng (ĐBP) cảng Cửa Lò - Bến Thủy nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực cầu ba ra thuộc thôn Lộc Mỹ, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) có đối tượng đang vận chuyển thuốc nổ.

Theo đó, tổ công tác ĐBP cảng Cửa Lò - Bến Thủy phối hợp cùng Phòng phòng chống tội phạm & ma túy BĐBP tỉnh Nghệ An, với phòng PA92 (Phòng An ninh điều tra) công an tỉnh Nghệ An vào cuộc và phát hiện đối tượng Hoàng Thị Kính (SN 1974, trú xóm Tân Lập, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đang vận chuyển thuốc nổ đi tiêu thụ.

Đối tượng Kính và tang vật vụ việc.

Hoàng Thị Kính đã bị bắt cùng tang vật là một thùng dầu ăn mang nhãn hiệu Orchid và được đưa về ĐBP cảng Cửa Lò - Bến Thủy để làm rõ.

Tại đây, qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trong thùng dầu ăn này chứa toàn thuốc nổ, kíp nổ… Tang vật thu được gồm 60 thỏi thuốc nổ có trọng lượng 12kg, 100 kíp nổ và 5m dây cháy chậm.

Qua đấu tranh khai thác đối tượng khai nhận mua số thuốc nổ trên từ phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò về bán kiếm lời. Tuy nhiên, khi đang vận chuyển đi bán thì bị bắt giữ.

Hiện ĐBP cảng Cửa Lò - Bến Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án, bàn giao đối tượng và tang vật cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy