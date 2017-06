Tổng thống Putin “tố” Mỹ hỗ trợ tổ chức khủng bố

Một chiếc ô tô trong lúc đang lưu thông trên đường phố bỗng nhiên bốc cháy. Lái xe kịp thời mở cửa thoát ra ngoài an toàn.

Robot Sophia tại hội nghị về trí thông minh nhân tạo do Liên Hợp Quốc tổ chức nói có thể lãnh đạo tốt hơn Tổng thống Mỹ.

Những nhà quản lý, nhà quan sát và cả chính giáo viên mầm non đã có những so sánh hết sức chua chát về công việc này. Nhưng nó phản ánh công việc ươm mầm non đầu đời cho trẻ đang bị xem nhẹ.