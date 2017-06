Bài hát chào buổi sáng ám ảnh du khách ở Triều Tiên

Vào mỗi sáng, một bài hát với giai điệu u buồn lại được chính quyền Bình Nhưỡng phát trên loa phóng thanh để đánh thức người dân thủ đô.

Helmut Uttenthaler là du khách Australia. Anh vừa có chuyến đi tới Bình Nhưỡng và kể lại trên News những điều ấn tượng nhất về thủ đô Triều Tiên.

Một trong những kỷ niệm khiến Helmut nhớ nhất là giai điệu của bài hát đánh thức người dân được phát trên loa phóng thanh vào 6h mỗi ngày, trừ chủ nhật. Helmut luôn mặc định bài hát bắt đầu ngày mới luôn phải tươi vui. Do đó, anh cảm thấy lạ khi chính phủ nơi đây lại phát một ca khúc có giai điệu u buồn.

“Where are you, dear General” được Kim Jong-il viết để tưởng nhớ người cha Kim Il Sung khi ông qua đời. Đó chính là lí do vì sao bài hát lại mang giai điệu tang thương như vậy. Ảnh: Daily Stars.

Bài hát có tên Where are you, dear General (Chủ tịch kính yêu, người ở đâu), do tổng thống Kim Jong Il viết năm 1971 để tưởng nhớ người cha Kim Nhật Thành. Nội dung ca khúc kể về một nữ chiến sĩ cống hiến cả cuộc đời cho dân tộc trong cuộc chiến tranh Triều Tiên - Mỹ. Đó là lý do âm hưởng bài hát này u buồn đến vậy.

Helmut Uttenthaler đã quay video về quang cảnh ở thủ đô Bình Nhưỡng vào thời điểm Where are you, dear General được phát trên loa. Sau khi đăng tải, video thu hút gần nửa triệu lượt xem với nhiều bình luận. Phần lớn mọi người đều cho biết họ bị ám ảnh với giai điệu này.

Quang cảnh Bình Nhưỡng vào lúc 6h.

Theo Associated Press, ca nhạc chào buổi sáng là hoạt động truyền thống của Triều Tiên. Nó cũng được đề cập trong cuốn sách với tựa đề "Triều Tiên của Kim Il Sung", do Helen-Louise Hunter chắp bút.

Trong cuốn sách, nhà văn Hunter cho biết giờ cao điểm ở Bình Nhưỡng là 7h. Trong khung giờ này, chính quyền phát nhạc trên loa phóng thanh toàn thành phố kéo dài hơn 2 phút để khuyến khích người dân tập thể dục buổi sáng.