Call of Duty còn phải bị chửi thế nào nữa các bạn mới vừa lòng?

Call of Duty, series game bắn súng bom tấn của Activision, sau E3 2017 này đã chính thức trở thành biểu tượng mô tả sự xấu tính, hay tệ hại hơn cả là đạo đức giả tạo của một bộ phận fan phong trào của làng game thế giới. Điều đáng sợ hơn cả là, tại Việt Nam những game thủ như vậy không hề thiếu!

Không phủ nhận việc vài năm qua, những phiên bản như Ghosts, Advanced Warfare hay Infinite Warfare, những phiên bản với bối cảnh và lối chơi thử nghiệm đã khiến Call of Duty đi quá xa so với mục đích ban đầu của series game. Bản thân chúng tôi cũng thấy có điều không ổn trong những phiên bản như vậy, và việc chê bai của cộng đồng lẫn những phóng viên làm việc trong ngành game là điều không thể tránh khỏi.

Trong khi fan trên toàn thế giới khen ngợi, thậm chí tôn sùng Sledgehammer vì họ đem lại những trận đánh khốc liệt nhất Thế chiến thứ 2 vào game, y hệt cái cách mà Call of Duty: World At War đã làm được nhiều năm về trước, thì một bộ phận người Việt lại lên tiếng đòi tẩy chay game vì... quá lối mòn, cốt truyện đã khai thác đến mức chẳng còn gì mà vẫn tiếp tục làm game. Sở dĩ chúng tôi buộc phải sử dụng cụm từ "đạo đức giả tạo" ở đầu bài viết, đó là vì nếu một tựa game khác lấy bối cảnh thế chiến, có thể họ không mua key bản quyền đâu, nhưng vẫn sẽ khen ngợi tung hô chúng lên tận mây xanh!

Một vấn đề của nhiều game thủ Việt Nam hiện tại chính là, họ rất thích so sánh giữa Battlefield 1 và Call of Duty: WWII dựa vào phong cách đồ họa và tông màu có phần tương đồng của hai tựa game. Cuộc chiến tranh nào cũng đẫm máu và khốc liệt mà thôi, thế nhưng việc so sánh như thế này thực sự vô cùng khập khiễng.

Trong đoạn trailer sáng nay game thủ được thưởng thức, không có nhiều thông tin về gameplay được bật mí. Tuy nhiên phần cốt truyện và hình ảnh lại làm người xem choáng ngợp về độ chân thực và tàn khốc của chiến tranh. Những pha đấu súng, chiến đấu giáp là cà, tập kích đồn địch, thả bom không kích hay cuộc càn quét của những binh đoàn tăng thiết giáp... tất cả đã tạo nên một bức tranh chân thực và hoàn hảo về Thế chiến thứ hai.

Call of Duty: WWII đem đến một phong vị rất riêng, khác biệt hoàn toàn so với Battlefield. Năm ngoái đơn giản là DICE đã quá cao tay và Call of Duty: Infinite Warfare hơi sai lầm về mặt truyền thông. Cả hai đều là những game hay với cốt truyện chơi đơn ấn tượng, nhưng Battlefield 1 tạo ra được một bức tranh toàn cảnh của cuộc xung đột diễn ra tròn 1 thế kỷ trước với góc nhìn của những bên tham chiến.

Hữu xạ tự nhiên hương, nếu Sledgehammer làm tốt nhiệm vụ của họ, thì thậm chí Battlefield 1, tựa game bắn súng đang dần đi đến hết vòng đời của nó, thứ đang bị một số kẻ lôi ra so sánh với Call of Duty: WWII cũng sẽ bị lãng quên, mà thay vào đó là một siêu phẩm mới, thứ đưa Call of Duty trở lại ánh hào quang xưa kia nó từng có được.