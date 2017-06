Lái xe Fortuner hất tung xe CSGT là giám đốc công ty vệ sĩ

Liên quan đến vụ việc tài xế điều khiển xe Fortuner chạy quá tốc độ hất tung xe CSGT, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đang tạm giữ tài xế Trần Sỹ Tiến. Được biết ông Tiến là giám đốc một công ty vệ sĩ ở tỉnh Ninh Bình.

Chiều 13/6, thiếu tá Lê Ngọc Sáng, Đội trưởng Đội CSGT phía Bắc, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ tài xế Trần Sỹ Tiến (SN 1978, thường trú tại thị xã Tam Điệp, Ninh Bình) vì lỗi điều khiển xe ôtô hiệu Fortuner mang BKS 15A - 155.84 chạy quá tốc độ cho phép ở mức 78/50 km/h và không chấp hành hiệu lệnh dừng kiểm tra của CSGT. Ông Tiến hiện là giám đốc một công ty vệ sĩ ở tỉnh Ninh Bình.

Chiếc xe của lực lượng CSGT bị lật nghiêng, hư hỏng

Trước đó như báo Dân trí đã thông tin, vào khoảng 8h30 cùng ngày (13/6), chiếc xe Fortuner mang BKS: 15A: 155.84 do Trần Sỹ Tiến điều khiển di chuyển theo hướng Bắc - Nam trên Quốc lộ 1A. Khi đi qua thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), chiếc xe Fortuner chạy quá tốc độ so với quy định và được lực lượng chức năng ghi lại.

Lúc này, các chiến sĩ Công an thuộc Phòng CSGT Hà Tĩnh đang làm việc tại cầu Rong (xã Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nhận tin về chiếc xe vi phạm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế đã không hợp tác và nhấn ga tông thẳng vào rồi bỏ chạy. Lập tức, Đội CSGT phía Bắc đã dùng xe đuổi theo để chặn chiếc xe vi phạm này

Khi truy đuổi đến ngã tư Trỗ (thuộc địa bàn xã Đức Nhân, Đức Thọ, Hà Tĩnh), chiếc xe của CSGT cố vượt lên chặn bắt thì bị xe vi phạm đánh lái chèn, rồi đâm vào khiến xe của CSGT bị lật nghiêng trên đường.

Sau đó chiếc xe Fortuner bị mất lái lao thẳng xuống ruộng lúa bên đường. Rất may vụ va chạm không có ai bị thương.

Tại hiện trường chiếc xe của lực lượng CSGT mang BKS 38A - 5158 bị lật trên đường, kính vỡ, thùng móp, hư hỏng nặng. Còn xe vi phạm lao xuống ruộng. Rất may vụ tai nạn đã không có thương vong về người.

Xuân Sinh