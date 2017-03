Cô gái trẻ kể về căn bệnh mang đến những cơn đau đáng sợ mà chị em nào cũng có thể mắc

Triệu chứng lạc nội mạc tử cung

Những triệu chứng kinh điển của bệnh bao gồm đau nghiêm trọng trong hoặc giữa các chu kỳ kinh nguyệt; mỗi lần bị hành kinh đều ra rất nhiều máu, trong thời gian dài và có khi thất thường; những vận động ở ruột gây đau; đau ở bàng quang và đau trong hoặc sau khi quan hệ tình dục.

Cực kỳ mệt mỏi, uể oải cũng là một triệu chứng rất phổ biến khác của lạc nội mạc tử cung. Thường thì căn bệnh này dễ bị chẩn đoán nhầm, dẫn tới hậu quả, chẩn đoán chính xác bị trì hoãn, những xét nghiệm không cần thiết và đôi khi, cả những phẫu thuật không cần thiết. Tất cả những việc này để lại tác động sâu sắc lên tinh thần và khả năng thành công của một phụ nữ trong học tập cũng như công việc.

Số liệu thống kê cho thấy, nền kinh tế Anh thiệt hại 8,2 tỷ bảng/năm do bệnh lạc nội mạc tử cung. Đây là căn bệnh phụ khoa phổ biến thứ hai ở đất nước này.

Không có giới hạn tuổi cho người bị mắc lạc nội mạc tử cung

Debbie Shaffer, người điều hành tổ chức Fair Treatment for the Women of Wales, cho biết, nhiều phụ nữ đã phải đối mặt với khó khăn khi người khác không coi trọng lời họ nói chỉ vì họ còn quá trẻ. "Bất chấp những hiểu lầm theo hướng ngược lại, thực tế là không có giới hạn độ tuổi nào cho việc mắc lạc nội mạc tử cung. Bệnh đã được phát hiện ở trẻ sơ sinh, phụ nữ hậu mãn kinh, thậm chí cả ở nam giới - những người đang trải qua một dạng điều trị ung thư đặc biệt nào đó. Yếu tố chung có vẻ là nguyên nhân gây bệnh liên quan tới hormone. Do đó, phụ nữ bắt đầu gặp rắc rối với lạc nội mạc tử cung ngay khi bước vào tuổi dậy thì và đôi khi trước khi dậy thì.

Nội mạc tử cung có khả năng sản sinh ra hormone của chính nó. Do đó, thậm chí với những phụ nữ đã qua thời kỳ mãn kinh (một cách tự nhiên hoặc do kết quả một loại thuốc hoặc phẫu thuật) vẫn có thể có các triệu chứng.

Đối với phụ nữ trẻ và đặc biệt các bé gái, điều quan tọng là họ cảm thấy mình có thể thổ lộ về những triệu chứng, có thể thách thức những lối nghĩ cũ và quan điểm sai lầm và phải được hỗ trợ hiệu quả nhằm tìm ra cách chẩn đoán sớm và điều trị thích hợp. Việc này có thể tạo nên khác biệt lớn lao và lâu dài với sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần của họ".