Đeo túi xách to nặng nhàm quá rồi, giờ muốn làm quý cô thời thượng thì phải cầm clutch đi làm mới chuẩn

Thay vì những chiếc túi đeo vai nặng nề, tại sao bạn không thử "giải thoát" mình một hôm với những chiếc clutch nhẹ nhàng nhỉ?

Với phái đẹp, nói đến túi để đeo đi làm thì hầu như ai cũng chỉ nghĩ đến những chiếc túi đeo vai. Chúng nữ tính, nền nã, gọn gàng và có đủ chỗ để bạn đựng các đồ đạc của mình trong cả một ngày làm việc dài. Clutch ư? Quá... thoải mái và nhẹ nhàng, thậm chí là có phần... ăn chơi để đeo tới công sở. Nhưng các quý cô thân mến! Chúng ta đang sống ở thời hiện đại, ở những ngày mà thời trang là hơi thở của mỗi người. Không có luật nào cấm bạn cầm clutch đi làm và bạn cũng đừng cố chạy theo cái luật... tự mình đặt ra đấy. Hãy thoải mái hơn, tự tin hơn với những chiếc clutch bởi bạn biết không, chúng không chỉ rất gọn gàng, tiện lợi, đủ giúp bạn cất giữ các đồ đạc cần thiết, mà còn rất sành điệu (tất nhiên) và cực kỳ phù hợp với phong cách công sở.

Đều dễ dàng mang tới vẻ ngoài thanh lịch cho người mặc, nhưng clutch còn khiến bạn trông gọn gàng, thanh thoát hơn. Và tất nhiên, cảm giác thoải mái khi không phải kè kè chiếc túi vừa to vừa nặng đôi khi cũng sẽ giúp ngày làm việc của bạn trở nên trôi chảy hơn.

Để chọn clutch hợp với công sở, điều đầu tiên bạn nên chú ý đó là kiểu dáng. Chúng cần phải đơn giản, không phải hình hộp cũng chẳng phải hình tròn. Kế đó, chất liệu là thứ bạn cần cân nhắc tiếp theo. Clutch đi làm không nên làm từ chất liệu lụa, satin, đính sequin hay đính đá, chúng khiến người ta nghĩ bạn đang đến dự một bữa tiệc hơn. Làm chủ được các yếu tố ấy, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều với bạn. Bởi dưới đây, chúng tôi sẽ giúp bạn chọn ra vài kiểu clutch rất hợp với phong cách công sở để diện đi làm.

1. Clutch bản to

Không gì thú vị hơn việc đeo một chiếc clutch bản to đi làm. Chúng cực kỳ tiện lợi, bạn có thể nhét cả thế giới của mình vào đó mà chẳng cồng kềnh như túi đeo vai. Còn về thẩm mỹ? Còn gì thú vị và ấn tượng hơn một chiếc clutch bản to, thứ mà đã chứng tỏ sức hút của mình làm mưa làm gió giới thời trang trong khoảng 2-3 năm trở lại đây? Hãy sử dụng chúng thông minh và khôn khéo nhé, bởi trong một set đồ công sở toàn màu trung tính, một lựa chọn thú vị với clutch bản to để tạo điểm nhấn sẽ khiến bạn có một vẻ ngoài rất ấn tượng và sành điệu đấy.

2. Clutch phong bì

Nhắc đến clutch bản to thì không thể không nhắc đến clutch phong bì. Những chiếc clutch phong bì này tuy không còn là phụ kiện "đinh" của mùa mốt năm nay, nhưng chúng không hề mất đi sự hữu dụng nếu một ngày nào đó bạn muốn đeo clutch đi làm thay vì một chiếc túi đeo vai. Trẻ trung, hiện đại, thú vị mà vẫn rất đơn giản, clutch phong bì sẽ là món gia vị hoàn hảo, một chút nêm nếm sự cá tính vào mọi set đồ công sở bạn diện đi làm.

3. Clutch có quai

Nhiều quý cô công sở than thở rằng, nếu đeo clutch, hẳn tay họ sẽ mỏi nhừ vì cả ngày phải cầm theo chiếc túi bé xinh chẳng có quai đó. Đơn giản thôi, hãy mua một chiếc clutch có quai đi. Thật ra, chúng đang là một trong những xu hướng rất hot trong năm nay đấy. Clutch có quai không chỉ giúp bạn khoe được trọn những đường nét thú vị của chiếc clutch, mà còn giúp tay bạn thảnh thơi, thoải mái hơn khi đi lại hay hoạt động. Chúng cũng mang đến một hình ảnh rất yêu kiều, quý phái cho mọi cô gái luồn bàn tay xinh vào chiếc quai nhỏ nhắn ấy.

4. Clutch đan

Thay vì chất liệu da trơn, clutch với bề mặt đan sẽ là một gợi ý hay cho những cô nàng cá tính thích những chi tiết thú vị trên set đồ của mình. Chúng rất nổi bật nhưng không hề phô trương, cực kỳ bắt mắt mà lại nằm gọn trong những kiểu dáng rất đơn giản. Nhờ vậy, chúng phù hợp với phong cách công sở và là một điểm xuyết thú vị giúp nhấn nhá thêm cho vẻ sành điệu set đồ công sở vốn cần chút mới mẻ của bạn.

5. Clutch da rắn

Chúng ta không thể không nhắc đến clutch da rắn ở đây, bởi chúng sinh ra là để cùng bạn tới công sở. Vẻ nhã nhặn của chúng, vẻ sành điệu của chúng, sự thời thượng, trendy và hơi thở hiện đại chúng mang lại, tất cả đều dành cho thời trang công sở. Chắc chắn, chúng sẽ là tâm điểm, là điểm nhấn của mọi set đồ trơn màu mà bạn đang kêu gào lên vì chán ngấy hàng ngày.