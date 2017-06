Chỉ chưa đầy 5 phút, khoảnh khắc này đã lấy đi biết bao nước mắt của game thủ kỳ cựu

Giữa một sự kiện đầy hiệu ứng âm thanh, ánh sáng choáng ngợp, thì những giọt nước mắt của nhà làm game quả thật là một khoảnh khắc rất con người, rất thật, và rất cảm xúc

Như các bạn đã biết, vào đêm qua, Beyond Good and Evil 2, sau gần 15 năm đợi chờ, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Ubisoft, trong sự ngạc nhiên và thậm chí là cả nước mắt của biết bao game thủ có mặt tại khán phòng họp báo E3 2017, đã giới thiệu đoạn trailer đầu tiên của Beyond Good and Evil 2, tựa game tưởng chừng đã rơi vào quên lãng từ lâu.

Beyond Good and Evil 2 - E3 2017 Trailer

Khi Michel Ancel đứng trên sân khấu giữa tiếng vỗ tay giòn giã của hàng nghìn người có mặt trong khán phòng, nhà làm game 45 tuổi đã không cầm được nước mắt. Những giọt nước mắt hạnh phúc khi cuối cùng sau hơn một thập kỷ, đứa con tinh thần của ông mới được cả thế giới biết đến. 15 năm, khoảng thời gian không quá dài, nhưng ở làng game, nơi một dự án đôi lúc được thực hiện chỉ trong 1 đến 2 năm, thì Beyond Good and Evil giống như một thứ thành tựu mà cả đời Ancel đang đi tìm vậy.

Giữa một sự kiện đầy hiệu ứng âm thanh, ánh sáng choáng ngợp, những màn giới thiệu, những cuộc trò chuyện vô cảm trên sân khấu, người đứng trên đó chỉ cần đọc theo màn hình chạy chữ, thì những giọt nước mắt của nhà làm game quả thật là một khoảnh khắc rất con người, rất thật, và rất cảm xúc.

Về phần Beyond Good and Evil 2, vẫn là những hành tinh giả tưởng, nơi các chủng tộc cùng chung sống với nhau hệt như ở phần 1, thế nhưng Michel Ancel, đạo diễn tựa game (và cũng là cha đẻ của phần 1) cho biết, tựa game này sẽ ra mắt trước những sự kiện xảy ra ở phần 1, trước khi Jade, cô gái nhân vật chính của tựa game ra mắt gần 15 năm về trước. Đó là thời điểm các tập đoàn lớn tạo ra các chủng tộc kết hợp giữa ADN của con người và động vật và bắt họ khai phá những vùng đất mới. Mặc dù vậy, trên con tàu của Monkey Space Program, lực lượng nơi nhân vật chính của game tham gia, vẫn có một con người với dáng vẻ, ánh mắt và mái tóc rất giống với Jade.

Nhiều khả năng, Beyond Good And Evil 2 sẽ lấy phong cách hành động nhập vai thế giới mở, với những thành phố, xứ sở vừa quen vừa lạ, giống như thành phố đậm chất Á Đông ở trong trailer của game. Với sự hiện diện của engine LyN, thế giới của game trở nên sống động, ấn tượng và cuốn hút ánh nhìn của game thủ hơn rất nhiều, y hệt những gì phần 1 của series này làm được gần 15 năm về trước, khi cấu hình máy chơi game cũng như PC vẫn còn cực kỳ hạn chế.