Cả nước còn 138.800 người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp

Cả nước hiện có hơn 1,1 người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, giảm 8.300 người so với quý 4/2016. Trong đó, điểm đáng lưu ý là nhóm có trình độ đại học trở lên thất nghiệp đạt 138.000 người, giảm mạnh so với quý 4/2016.

Đây là kết quả Khảo sát của Bản tin thị trường lao động do Bộ LĐ-TB&XH và Tổng cục Thống kê công bố chiều 9/6 tại Hà Nội.

Theo ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện khoa học Lao động Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), tỷ lệ thất nghiệp của nhóm đại học trở lên giảm đáng kể so với quý 4/2016. Cụ thể, số người thất nghiệp có trình độ “đại học trở lên” là 138.800 người, giảm 80.000 người so với quý 4/2016.

Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm trên là 2,79%, giảm mạnh so với 4,43% của quý trước.

“Quý 1/2017 có thể là sự “tạm ổn định” của thị trường lao động so với các quý 3 và 4 của năm 2016, khi đó sinh viên tốt nghiệp đại học mới ra trường và chưa tìm được việc làm. Sau một thời gian tìm kiếm, đa số đã có những công việc bước đầu cho mình” - một chuyên gia về lao động việc làm nhận định.

Cùng với nhịp giảm của nhóm trình độ đại học, nhóm trình độ cao đẳng cũng giảm 206.000 người thất nghiệp so với quý 4/2016, số liệu thất nghiệp của nhóm này trong quý 1/2017 là 104.200 người.

Nhóm trình độ “trung cấp” có 83,2 nghìn người thất nghiệp, tăng 13.000 người, tỷ lệ thất nghiệp là 3,08%.

Kết quả khảo sát của Bản tin thị trường lao động cũng cho thấy một thưc tế, tình trạng thiếu việc làm của người trong độ tuổi lao động lại đang tăng cả về số lượng và tỷ lệ.

Cụ thể, quý 1/2017 có 850.300 người trong độ tuổi lao động thiếu việc làm, tăng 100.700 người so với quý 4/2016 và tăng 29.000 người so với quý 1/2016. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi lao động là 1,82%, tăng nhẹ so với quý 4/2016.

Trong tổng số người thiếu việc làm, có 85% lao động nông thôn, 77% làm việc trong ngành nông lâm thuỷ sản.

Số giờ làm việc bình quân một tuần của lao động thiếu việc làm là 23,6 giờ, bằng 53% tổng số giờ làm việc bình quân của lao động cả nước (45 giờ/tuần).

Hoàng Mạnh