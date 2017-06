Vừa mạnh vừa rẻ, nhưng sẽ chẳng có ai thèm mua Xbox One X đâu, và đây là lý do

Bài viết đem đến một cái nhìn toàn cảnh về E3 2017 và cuộc chiến giữa PS4 Pro với Xbox One X

Như vậy là, sáng nay đã diễn ra cuộc họp báo của Sony tại E3 2017 đã chính thức diễn ra, khép lại loạt sự kiện họp báo của các hãng. Kể từ hôm nay, E3 đã chính thức mở cửa cho mọi game thủ lẫn khách tham quan , thứ mà tôi thực sự muốn nói là một màn trình diễn nghệ thuật chứ không phải họp báo, vì làm gì có ai lên sân khấu ngoài việc ngài chủ tịch Shawn Layden lên nói đúng hai câu, một để chào đón game thủ và các phóng viên sau hai đoạn trailer mở màn, và một để chào tạm biệt họ trước khi đoạn gameplay của Spider-Man được trình chiếu.

Không có Nathan Drake thì vẫn còn Uncharted, lo gì.

Xét về mặt thông tin, thì sự kiện của Sony không thể so sánh được với Microsoft, với cỗ máy siêu mạnh Xbox One X, với những tựa game mới toanh được giới thiệu, với những tính năng độc đáo mà nhà phát triển phần cứng đến từ nước Mỹ nhồi nhét vào cỗ máy console. Không, tại sự kiện của Sony, 1 tiếng đồng hồ, bạn bị bội thực trailer và gameplay. Chỉ có game, game, game và game. Tuyệt nhiên không có bất kỳ ai lên sân khấu phát biểu về sản phẩm họ đang thai nghén cả.

Ở tầm cỡ chơi nhạc nước trong sự kiện game thì có lẽ xét về sức sáng tạo, Sony đã bỏ các hãng game khác quá xa rồi.

Có thể Sony đã làm một điều kỳ lạ khiến fan hâm mộ chê bai vì quá lười nhác. Nhưng cũng có thể họ đã làm một điều đúng đắn, khi hầu hết mọi game đỉnh đã được dời sang đầu năm 2018, những IP mới thì không có, ngoại trừ bản remake của Shadow of the Colossus (nhắc đến remake, không biết Final Fantasy VII Remake giờ này đang ở nơi đâu).

Thực tế thì nếu Team ICO làm cái này thay cho The Last Guardian, chắc tôi mua ngay chứ không chần chừ.

Trong mắt game thủ, khi những thiết bị đã ổn định, không có gì mới, thì thứ họ quan tâm là game. Không một thông tin gì về doanh số PS4 bán ra có thể lọt vào tai những kẻ mê game, lấy ví dụ cái thông cáo báo chí mà Sony phát ra về con số 60,4 triệu máy PS4 đã được bán ra trên toàn thế giới, chẳng thể hot bằng cái clip gameplay điên cuồng của God of War. Và thế là tại nhà hát Shrine Auditorium, một màn trình diễn của ánh sáng, âm thanh và hình ảnh đã được Sony đem đến cho cộng đồng game thủ.

Và cũng trong 1 tiếng đồng hồ đó, Sony đã kết liễu Xbox One X dù cỗ máy này thậm chí còn chưa thèm ra mắt.

PS4 Pro rẻ hơn

Với cái giá 399 USD, rõ ràng PS4 Pro rẻ hơn Xbox One X. Vấn đề không nằm ở chỗ cấu hình, nếu bạn vẫn còn thắc mắc. Đành rằng Xbox One X mạnh hơn thật, thậm chí còn mạnh hơn cả PC, thế nhưng đến thời điểm hiện tại, ngoài những fan trung thành của Xbox hoặc những game thủ thực sự hardcore muốn sở hữu mọi phần cứng chơi game có trên thị trường, bản thân tôi vẫn chưa nghĩ ra được ai sẽ là đối tượng khách hàng của chiếc máy này.

Nó ra mắt sau PS4 Pro cả một năm. Những người có nhu cầu chơi game 4K giờ đây đã yên vị với cỗ máy của Sony, hoặc vung tiền sắm PC khủng cả rồi. Sự ra mắt của Xbox One X, những tưởng có thể lấy lại sức mạnh cho đoàn quân xanh lá, thế nhưng kỳ thực sẽ chẳng khiến thị trường xoay chuyển nhiều như bạn nghĩ đâu.

Lý do là, những gì Xbox One X làm được, thì PS4 Pro, ở một chừng mực nhất định, cũng có thể làm được. Chơi game độ phân giải 4K (có game 30, có game 60 FPS), hỗ trợ HDR và hàng loạt những chương trình multimedia khác cho các hệ thống giải trí gia đình. Bạn có thực sự muốn bỏ thêm 100 USD để mua lấy lời hứa về "cỗ máy console mạnh nhất lịch sử" và chỉ đem về nhà trưng bày hay không?

Sở dĩ tôi nói Xbox One X giờ chỉ đem về để trưng là vì lý do thứ hai:

Game trên Xbox quá ít, và quá chán

Như tôi đã từng phân tích trong một bài viết cách đây ít lâu, thất bại duy nhất của Xbox One chính là những ngày đầu quá quan tâm tới những nội dung giải trí như show truyền hình hay thể thao, mà quên mất thực tế rằng máy chơi game người ta chỉ mua về để chơi game mà thôi. Và đó chính là lý do Xbox One thua sấp trước PS4 của Sony.

Mua máy về, bạn nghĩ sẽ chơi game gì?

Đáng tiếc thay, xem xong sự kiện họp báo của Microsoft, tôi bất ngờ nhận ra rằng, họ lại đi vào vết xe đổ. Forza 7, State of Decay 2, Sea of Thieves, Crackdown 3 chẳng đủ để giữ chân người chơi, còn Sony, dàn game độc quyền của họ quá dữ dội, từ những cái tên được giới thiệu vào sáng nay, hay những tựa game chịu "ở nhà" nhường chỗ cho dự án của những người đồng nghiệp: Uncharted mới, God of War, Days Gone, Detroit, Spider-Man... Cả chiều rộng số lượng lẫn chiều sâu gameplay đều được Sony đảm bảo.

"Nhện nhọ" vào tay Insomniac thật sự quá ngầu!

Về phần Sony, họ chẳng thiếu game độc quyền hay mà bạn có thể ra tiệm đĩa mua ngay bây giờ sau khi đọc xong bài viết này: Horizon: Zero Dawn, Persona 5, Nioh, Yakuza 0, Gravity Rush 2, Nier Automata. Mà chúng ta mới chỉ ở những tháng đầu năm 2017, và sẽ còn một khoảng thời gian dài cho những fan sở hữu PS4 hay PS4 Pro thưởng thức những tuyệt phẩm đình đám. Đầu năm 2018, một dàn game hùng hậu dành cho PS4 sẽ đổ bộ, và lúc ấy, có lẽ đến cả game thủ PC cũng phải ghen tị với họ.

Đừng quên Kratos, quên gã chiến thần là sai lầm lớn đấy!

Những game hay mà bạn có thể chơi trên Xbox One X, trớ trêu thay, đều là những game đa nền và bạn hoàn toàn có thể chơi trên PC hay PS4. Lấy ví dụ Metro: Exodus chẳng hạn. 4A Games và Deep Silver chắc chắn không ngốc đến mức biến một trong những dòng game hậu tận thế tuyệt vời nhất bên cạnh Fallout trở thành một game độc quyền.

Sony thắng cuộc chiến console, nhưng Ubisoft mới giành được trái tim game thủ tại E3

Hai năm về trước, đã có người ngất xỉu tại sự kiện họp báo của Sony, khi Cloud Strife xuất hiện. Năm nay, chuyện đó lại tiếp diễn, nhưng ở khán phòng của Ubisoft. Thật khó để có thể tưởng tượng rằng, một nhà phát hành game từng bị chê là thiếu sáng tạo, thậm chí là vắt sữa chẳng thua kém gì EA và Activision lại tung ra được Beyond Good and Evil 2, một con Át chủ bài dữ dội đến thế.

Nước mắt của Michel Ancel, đạo diễn tựa game, đã rơi ngay giữa sân khấu vì quá xúc động. Và ở khắp mọi nơi trên thế giới, những game thủ kỳ cựu từng sống cùng cuộc phiêu lưu của cô nàng Jade cũng phải bồi hồi khi nhìn thấy logo quen thuộc hiện lên trên màn hình lớn. Dám khẳng định rằng, không phải dàn game khủng của Sony, không phải Xbox One X, cũng chẳng phải bất kỳ tựa game bom tấn bom tạ nào khác, mà chính Beyond Good and Evil 2 mới là thứ giành được chiến thắng trong tim của hàng triệu game thủ trên toàn thế giới.

Và như vậy, sự kiện E3 2017 chính thức bắt đầu...