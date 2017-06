Rất nhiều người thắc mắc vì sao nhà hàng này thường xuyên mang nhầm thức ăn nhưng lúc nào cũng nườm nượp khách

Khách đến dùng bữa tại đây, lúc nào cũng bị mang nhầm món ăn nhưng họ lại chẳng lấy điều này làm khó chịu, mà thậm chí còn khá vui vẻ, giới thiệu mọi người đến. Vì sao vậy nhỉ?

Đi ăn ở nhà hàng, quán ăn, một trong những điều khiến thực khách khó chịu nhất chính là bị nhân viên phục vụ mang sai món ăn so với những gì mình đã gọi ban đầu. Điều này đôi khi lại là điểm trừ lớn về mặt dịch vụ, khiến thực khách không hào hứng mấy khi đến ăn, thậm chí chẳng muốn quay lại.

Tuy nhiên tại Nhật, có một quán ăn trong suốt thời gian mở cửa phục vụ thường xuyên mang nhầm thức ăn lên nhưng lại luôn nườm nượp khách. Đó chính là The Restaurant of Order Mistakes ở quận Toyosu, Tokyo, Nhật Bản. Khách đến dùng bữa tại đây, lúc nào cũng bị mang nhầm món ăn nhưng họ lại chẳng lấy điều này làm khó chịu, mà thậm chí còn khá vui vẻ, giới thiệu mọi người đến.

The Restaurant of Order Mistakes ở quận Toyosu, Tokyo, Nhật Bản (Ảnh: Mizuho Kudo)

Lý do vì sao vậy nhỉ?

Thực ra, đây chính là nhà hàng thuê phục vụ là những nữ bệnh nhân lớn tuổi sa sút trí nhớ và mắc bệnh Alzheimer. Cũng bởi tuổi tác và bệnh Alzheimer mà họ chẳng thể nào nhớ được món ăn mà thực khách đã gọi nên thường xuyên mang sai món ăn đến cho khách. Thế nhưng chẳng vị khách nào bực bội mà thoải mái thưởng thức món ăn bị mang sai đến.

Mizuho Kudo - người đã đến dùng bữa tại quán - sau khi thưởng thức bữa ăn tại đây đã chia sẻ rằng, cô gọi hamburger nhưng lại bị mang nhầm món há cảo truyền thống. Cô cũng cho biết, những người phục vụ tại đây rất vui tính, cởi mở, thường xuyên nở nụ cười trìu mến với khách.

Được biết, quán ăn được mở ra dựa trên ý tưởng của câu chuyện The Restaurant of Many Orders vào năm 1924 của tác giả Kenji Miyazawa. Mục đích của việc thuê những bệnh nhân suy giảm trí nhớ là để mọi người thay đổi nhận thức cũng như cách đối xử với những bệnh nhân này.

Quán chỉ được mở từ ngày 2-4/6/2017 vừa qua thôi nhưng luôn trong tình trạng đông khách. Sau lần thử nghiệm thành công này, quán sẽ lại mở cửa vào ngày 21/9 sắp tới - ngày bệnh Alzheimer trên toàn thế giới, cũng là để gây quỹ ủng hộ chữa bệnh cho những bệnh nhân mắc phải bệnh này.

(Nguồn: spoon-tamago, boredpanda)