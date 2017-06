Hoàng tử ­Arthas sắp được Blizzard cho sống lại trong WarCraft?

Đây là thông tin hoàn toàn có khả năng khi Blizzard sắp cho ra mắt phiên bản mới "Return of the Lich King" trong World of WarCraft.

Mới đây, cư dân mạng đã bất ngờ truy ra một tên miền được Blizzard đăng ký tại địa chỉ "returnofthelichking.com". Ngay lập tức, thông tin này đã nhận được sự quan tâm và đồn đoán của không ít game thủ, khi nhiều người thắc mắc rằng trang Web này sẽ được Blizzard dùng để quảng bá cho sản phẩm gì?

Tên miền "returnofthelichking.com" bất ngờ được đăng ký bởi Blizzard từ tháng 02/2017 vừa qua

Theo đó, ý kiến được nhiều người tán đồng nhất chính là "returnofthelichking.com" sẽ là phiên bản mới của World of WarCraft. Được biết, bản cập nhật gần đây nhất của World of WarCraft có tên gọi Legion, được phát hành vào tháng 8/2016. Như vậy, với lộ trình trung bình 2 năm ra mắt 1 bản cập nhật mới, thì "Return of the Lich King" sẽ là phiên bản mới tiếp theo của World of WarCraft, và sẽ được phát hành vào năm 2018 tới.

Vấn đề đặc biệt nhất ở đây chính là cái tên Lich King vốn đã rất quen thuộc với game thủ World of WarCraft nói riêng, hay với những ai yêu thích dòng game WarCraft nói riêng.

Return of the Lich King sẽ là phiên bản tiếp theo của World of WarCraft

Theo đó, như chúng ta đều biết rằng Arthas, một trong những Lich King quen thuộc nhất trong lòng game thủ vốn đã bị chính tay người chơi hạ gục trong phiên bản "Wrath of the Lich King", qua đó bị loại bỏ khỏi thế giới WarCraft. Arthas cũng được xem là một trong những con Boss khó nhất trong lịch sử World of WarCraft được ghi nhận.

Vấn đề ở đây rằng mặc dù từ trước đến nay vốn có nhiều Lich King, nhưng chắc chắn khi nhắc đến Lich King thì mọi người đều nhớ đến một người duy nhất đó là Arthas (Lich King có thể xem là một danh hiệu, chứ không chỉ một cá nhân cụ thể). Tất nhiên, việc Arthas được mọi người nhớ tới cũng là điều dễ hiểu, khi anh chính là nhân vật chính trong tựa game huyền thoại WarCraft III: Frozen Throne.

Hơn thế nữa, việc Blizzard quyết định cho Arthas sống trở lại trong phiên bản mới "Return of the Lich King" cũng là điều dể hiểu. Cái tên Arthas vốn đã rất nổi tiếng trong cộng đồng game thủ trên toàn thế giới, nên sẽ đảm bảo sự thu hút và đem lại thành công cho phiên bản mới dành cho World of WarCraft, tựa game online đã hơn 10 năm tuổi và đang có dấu hiệu sụt giảm lượng người chơi một cách rõ rệt.

Tuy nhiên, Arthas sẽ hồi sinh trong phiên bản "Return of the Lich King"?

Cái chết của Arthas trong World of WarCraft chắc chắn đã từng gây hụt hẫng cho rất nhiều game thủ, thế nhưng với động thái mới đây của Blizzard, thì khả năng chàng hoàng tử của xứ Lordaeron được hồi sinh là chuyện không quá xa vời nữa.