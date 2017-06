IS bắt giữ hàng trăm dân thường Philippines làm con tin

Có khoảng 1.500 dân thường ở đây vẫn còn mắc kẹt hoặc bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bắt cóc làm con tin ở thành phố Marawi của Philippines, hãng tin ABC News dẫn lời giới chức địa phương ngày 13/6 cho biết.

Nổ lớn rung chuyển thành phố của Philippines bị phiến quân chiếm đóng

Nguồn tin trên cho biết, hầu hết 200.000 cư dân ở Marawi đã sơ tán để tránh các cuộc giao tranh khốc liệt giữa quân đội với phiến quân Hồi giáo kéo dài suốt 3 tuần qua. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 1.500 người mắc kẹt trong thành phố, trong đó hàng trăm người đã bị phiến quân có liên hệ với IS bắt giữ làm con tin.

Giới chức địa phương đang cố gắng để sắp xếp một thỏa thuận ngừng bắn nhằm giải thoát dân thường khỏi khu vực giao tranh, ABC News cho biết.

Trong khi đó, quân đội đã sử dụng máy bay chiến đấu và trực thăng để không kích các khu vực do phiến quân chiếm đóng. Amaq, kênh tuyên truyền chính thức của IS, hồi đầu tuần này nói rằng, các tay súng IS đang trải khắp hơn 2/3 thành phố Marawi. Tuy nhiên, quân đội Philippines đã bác bỏ thông tin này và cho biết phiến quân hiện chỉ kiểm soát khoảng 20% thành phố và tỷ lệ này đang thu hẹp từng ngày.