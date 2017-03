Tài xế phi tang gỗ lậu dù cảnh sát ngồi trong áp tải

Bị buộc đi về trụ sở công an, tài xế xe đầu kéo đã đổ 8m3 gỗ không giấy tờ xuống đường mặc một cảnh sát đang ngồi trên đó.

Ngày 20/3, Công an huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình) kiểm tra ôtô đầu kéo do Trần Văn Phán (28 tuổi) điều khiển, phát hiện xe chở gỗ không có giấy tờ hợp pháp. Tài xế Phán bị công an yêu cầu lái xe về trụ sở để làm việc.

Đống gỗ không có giấy tờ hợp pháp do tài xế Phán đổ xuống đường.

Đi đến địa phận thị trấn Đồng Lê (huyện Tuyên Hóa), tài xế Phán bất ngờ nâng thùng xe, đổ hàng chục phách gỗ xuống đường. Lúc này trên cabin đang có một cảnh sát áp tải.

“Có thể tâm lý hoảng sợ nên tài xế mới làm vậy”, một lãnh đạo Công an huyện Tuyên Hóa nói và cho hay, qua kiểm đếm xác định chiếc xe chở gần 8 m3 gỗ lậu thuộc nhóm IV đến nhóm VIII.

Lúc này, đoạn đường đang ít người qua lại nên hành vi trên không gây tai nạn, song làm cột điện chiếu sáng của người dân bị hỏng, giao thông ách tắc.

Công an huyện Tuyên Hóa đang tạm giữ phương tiện cùng tang vật để làm rõ vụ việc.

Tiến Hùng