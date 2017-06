"Phi công trẻ" - phiêu lưu thôi đừng lấy làm chồng

Một ông chồng kém vợ 15 tuổi chẳng khác nào một đứa trẻ trong nhà. Nhiều người ở đây có thể ủng hộ bạn, nhưng họ chưa lường trước được sau tình yêu ấy, hôn nhân có thể thay đổi mọi chuyện tới mức nào.

Nghe qua thời gian 2 người ở bên nhau có vẻ đẹp đẽ đó nhưng bạn nên nhớ, hôn nhân khác lúc mới yêu rất nhiều. Tán tỉnh nhau thì ngọt ngào nhưng vào cuộc sống gia đình rồi mới biết.

Thứ nhất, bạn 45 tuổi rồi, liệu bạn có sinh con được nữa không? Thêm nữa, bố mẹ chàng trai 30 tuổi đó liệu có chấp nhận cho con trai của họ lấy bạn? Bạn lại sa vào cuộc chiến giữa mẹ chồng - nàng dâu mà đến tuổi này đáng lẽ phải được sống yên ổn rồi hay sao?

Lấy một chàng 30 tuổi, áp lực sinh con bên nhà chồng rất cao. Nếu bạn không muốn sinh con, đời nào họ chấp nhận bạn. Cho dù bạn không ngại việc sinh nở, ở tuổi 45, bạn lại mang thai và làm mẹ, nguy cơ đến với cả mẹ và em bé rất cao. Đứa con sinh ra khó lòng khỏe mạnh như khi mẹ nó mới chỉ 30 tuổi.

Hãy lường trước mọi vấn đề của cuộc hôn nhân này nếu bạn có ý định đi bước nữa với một chàng trai kém mình 15 tuổi. Bạn đang bước vào giai đoạn nhan sắc sẽ nhanh chóng tàn phai, trong khi chồng trẻ của bạn thì mới đang xoan, bạn liệu có đủ tinh thần đối diện với việc chồng sẽ cặp kè với những cô gái trẻ hơn, nóng bỏng hơn, còn bạn lại rơi vào cảnh tủi nhục chờ chồng?

Tôi nghĩ bạn có lý do khi từ bỏ cuộc hôn nhân thứ nhất. Lý do ấy là gì nếu không phải để mình tìm một cuộc sống khác tự do, hạnh phúc hơn?

Suy nghĩ của bạn hiện thời có lẽ xuất phát từ cảm giác cô đơn cần một bờ vai nương tựa. Khuyên bạn nếu đã có nhà cửa con cái đầy đủ rồi nên kiếm một người chạc tuổi mình, cả hai cùng làm chỗ dựa tinh thần cho nhau.

